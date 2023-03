Město Brno vypsalo ve spolupráci s jihomoravskou Správou a údržbou silnic soutěž na zhotovitele první etapy. „Bude se jednat o celkovou rekonstrukci stávajícího mostu přes železniční trať. Současně přizpůsobíme prostorové uspořádání pro navázání druhé etapy, což je výstavba tramvajové trati do Čertovy rokle," nastínila Obalilová. Stavbaři most upraví tak, aby pojal různé druhy dopravy. Například automobilovou, městskou hromadnou dopravu, chodce i cyklisty.

Most bude po dobu rekonstrukce uzavřený. Obchozí a objízdné trasy podle Obalilové v předstihu zveřejní. Předpokládané náklady na první etapu jsou 110 milionů korun bez daně. Z více než sedmdesáti procent je bude hradit město, zbylou část zaplatí Správa a údržba silnic.

Noční výluky

Most v Merhautově ulici křižuje železniční trať v úseku mezi brněnskými Maloměřicemi a Královým Polem. „Od července do října budou během víkendů noční výluky, které budou mít vliv na večerní osobní vlaky a nákladní dopravu," sdělila mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová. Místo osobních vlaků bude zavedená náhradní autobusová doprava.

Podle brněnského radního Petra Kratochvíla musí most zrekonstruovat i bez případného prodloužení tramvajové trati do Čertovy rokle. „Vnímáme názor městské části zastoupený panem starostou, který preferuje trolejbusovou variantu," řekl Kratochvíl.

Starosta Brna-severu Martin Maleček už dříve uvedl, že právě trolejbusová varianta schůdnější, rychleji uskutečnitelnou cestou. „A s menšími náklady,“ poznamenal.

Proti záměru prodloužení tramvajových kolejí na Lesnou dokonce vznikla petice. „Při stavbě trolejbusové trati bude minimální zásah do území. A obslouží celou Lesnou,“ sdělil nedávno iniciátor petice Petr Vašíček.

Prověření variant

Podle Kratochvíla nyní speciální pracovní skupina prověřuje ideální kombinaci dopravy směrem na Lesnou. Jsou v ní zástupci Brněnských komunikací, magistrátního odboru dopravy, dopravního podniku i městské části Brno-sever. „Zatím ještě nemáme závěr, který by to měl vyhodnotit po technické i ekonomické stránce," řekl Deníku Rovnost Kratochvíl.

Do budoucna by radní rád nechal otevřených více variant, i kdyby vznikla kvůli menší ekonomické náročnosti trolejbusová varianta. „Diskutujme, jaký by byl nyní ideální přepravní model, ale nikdy nevíte, jak se bude město dál rozvíjet. Byla by chyba, kdybychom si nenechali otevřená vrátka případně pro jiný druh dopravy," myslí si Kratochvíl.

Oprava mostu v Merhautově



- od července stavba provizorní lávky pro pěší

- začátek rekonstrukce mostu: příští rok

- co udělají: celková rekonstrukce stávajícího mostu, zkapacitnění mostu pro různé druhy dopravy

- náklady: 110 milionů korun bez daně