Těžká technika v akci. Železničáři usazovali v Brně provizorní most přes Svratku

Na trati nyní platí výlukový řád. „V pracovní dny v době od půlnoci do osmi hodin večer budou všechny vlaky linky S4 a spěšný vlak linky R54 č.1925 s plánovaným příjezdem v 6:09 hodin odkloněny na dolní nádraží mimo brněnské hlavní nádraží. A současně tyto vlaky neobslouží ani stanici Brno-Horní Heršpice," uvedl už dříve ředitel firmy Kordis Jiří Horský. Spoje linky S4 jezdí z Náměšti nad Oslavou do Brna.

Omezení pro vlaky v Brně: špatný stav mostu komplikuje cestu na hlavní nádraží

Kdy se provoz na vyloučenou kolej vrátí, napoví zjištěné výsledky. Rekonstrukce památkově chráněného mostu by mohla podle Správy železnic začít za zhruba tři roky, záležet ale bude na postupu přípravných prací. Most přestane sloužit železniční dopravě po přesunu hlavního nádraží v Brně do nové lokality.