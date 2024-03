Most u Brna v havarijním stavu zbourají. Tisíce řidičů čeká dlouhá objížďka

Denně po něm projedou tisíce řidičů. Pro cestu do obce je to hlavní dopravní tepna. A nejen do ní, ale třeba také dál ve směru na Vranov nebo jako možnost objížďkové trasy při vyhýbání se kolonám okolo Lipůvky. Řeč je o mostu přes železnici na pomezí Lelekovic a České u Brna. Už brzy ho kompletně uzavřou, a navíc na hodně dlouhou dobu. Pro obyvatele i řidiče půjde o velkou komplikaci.

Most je pouze jednosměrný, řidiči vyjíždějící z Lelekovic zde musí dávat přednost. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Úplné uzavření mostu u výjezdu na Brno a Kuřim z Lelekovic si vyžádá jeho rozsáhlá oprava. Přes Lelekovice projíždí denně tisíce aut, řidiči budou muset od letošního jara hledat objízdné trasy. Při opravách budou dělníci spolupracovat s železničáři, aby se přizpůsobili plánovaným výlukám vlaků z Brna do Tišnova projíždějících pod mostem. Socha u hotelu International zmizela. Vrátí se na nové náměstí Ludvíka Kundery Stávající most už delší dobu dosluhuje. Stavebníci ho proto téměř celý odstraní a vybudují nový. „Všichni asi chápeme, že most, který je v havarijním stavu, se musí opravit. Nicméně je zarážející, že jeho špatný stav je znám již minimálně od roku 2016 a tolik let nebylo vyvinuto podstatně větší úsilí, aby došlo k nápravě," podotknul lelekovický starosta Aleš Mikauš. Investorem a zadavatelem zakázky na opravu je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Společnost momentálně hledá zhotovitele stavby. „Pokud vše půjde dobře, myslíme si, že bychom mohli v květnu začít. Práce potrvají devatenáct měsíců," uvedl ředitele Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák. Uzavírka mostu tak zřejmě potrvá až do listopadu příštího roku. Hanák nicméně dodal, že u takto velkých staveb může dojít k nepředpokládaným okolnostem, časová osa stavby je proto zatím orientační. Podle Mikauše projede Lelekovicemi v pracovní den průměrně osm tisíc aut. Přes most v Hlavní ulici navíc vede jediný výjezd z Lelekovic směrem na Brno i Kuřim. „Z toho plyne, že omezení obyvatel bude velmi značné. A nejen z naší obce, neboť jediná logická objížďka směrem na Brno povede přes Jehnice a Mokrou Horu po celkem nevyhovující silnici," podotknul Mikauš. VIDEO: Mariánské údolí v Brně ožívá barvami. Duhové schody vyvolaly debatu Kromě mostu opraví dělníci také silnici okolo něj v celkové délce pětasedmdesáti metrů, přilehlé svahy a chodníky. Zapotřebí budou také přeložky inženýrských sítí v úseku začínajícím před vjezdem do Lelekovic a končícím u sjezdu k vlakové zastávce Česká. „Po dobu výstavby nového mostu budou pěší převáděni přes dvoukolejnou železniční trať mezi Brnem a Tišnovem prostřednictvím provizorní lávky," dodal Hanák. Právě kvůli těsné blízkostí železnice bude oprava mostu komplikovaná. Železničáři proto s krajskými silničáři železnic projednávají potřebná omezení provozu na trati během jednotlivých etap rekonstrukce. Využít chtějí například výluky jedné z kolejí v navazujícím úseku do Kuřimi, která potrvá od září do druhé poloviny prosince v rámci probíhající rekonstrukce královopolské stanice. Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková Kromě těchto omezení spojených s investicí Správy železnic si ale rekonstrukce mostu vyžádá ještě další výluky. „Konkrétně půjde letos o částečné omezení provozu na jednu kolej v úseku Brno-Královo Pole – Kuřim během prvních šesti červencových dní a na konci měsíce potom o přerušení provozu v tomto úseku v noci ze soboty 27. na neděli 28. července, kdy se bude nad tratí osazovat provizorní kabelová lávka," vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Poté se provoz přeruší ještě jednou v polovině srpna letošního roku, kdy se má o víkendu snášet ochranná konstrukce mostu. V příštím roce železničáři v souvislosti s rekonstrukcí mostních opěr předpokládají jednokolejný provoz od června do poloviny srpna. Během víkendu v polovině srpna 2025 provoz v úseku znovu úplně přeruší, aby mohli stavbaři nad tratí osadit novou mostní konstrukci. Komplikace demolice mostu v Merhautově v Brně: praskl nosník, delší výluka vlaků Součástí stavby bude opěrná zeď o délce pětačtyřiceti metrů. Spodní stavbu bude tvořit železobetonový základ a opěry vetknuté do základů a také do nosné konstrukce v jejich horní části. Na obou stranách nosné konstrukce a navazujících křídel budou monolitické římsy. Odhadovaná cena rekonstrukce přesahuje sto milionů korun.

