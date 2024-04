Na jižní Moravě bylo loni na silnicích druhých a třetích tříd, které má ve správě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, celkem šest mostů se stavem konstrukce v nejhorším sedmém stupni, tedy v havarijním stavu.

Mosty na jihu Moravy, které byly v roce 2023 v havarijním stavu. Infografika: Deník/Markéta EvjákováZdroj: Deník/Michal HrabalVětšinu mostů v havarijním stavu plánuje Správa a údržba silnic v letošním roce opravit. Mosty v sedmém stupni ale podle Hanáka nikdy nezmizí. „Každý rok děláme prohlídky," je realistou šéf krajských silničářů.

Podle ředitele krajských silničářů Romana Hanáka však je v tomto směru směru viditelný vývoj. „Ještě v roce 2016 bylo v sedmé kategorii třiatřicet mostů, dnes jich tam je šest a jeden z nich je téměř před dokončením. Tento vývoj vnímám opravdu pozitivně," řekl Hanák.

PŘED DOKONČENÍM

Těsně před dokončením je oprava mostu přes Dyji před Brodem nad Dyjí na Břeclavsku. S opravami tam silničáři začali už loni. Momentálně chybí jen závěrečné úpravy, jako jsou nátěry konstrukce nebo dodělání zábradlí.

Opravy dalších čtyř mostů včetně toho v Olomoucké ulici jsou teprve na začátku. V havarijním stavu je také most přes železniční trať před Lelekovicemi na Brněnsku. O jeho plánované opravě už Deník informoval. Po dobu rekonstrukce bude zcela uzavřený. „Pokud vše půjde dobře, myslíme si, že bychom mohli v květnu začít. Práce potrvají devatenáct měsíců," uvedl nedávno Hanák.

Podle starosty Aleše Mikauše projede Lelekovicemi v pracovní den průměrně osm tisíc aut. Přes most v Hlavní ulici navíc vede jediný výjezd z Lelekovic směrem na Brno i Kuřim.

Zástupci Správy a údržby silnic počítají v letošním roce také s opravou mostu přes Polní potok v Novosedlech na Břeclavsku a mostu přes Daníž v Šatově na Znojemsku. Výjimkou u mostů v havarijním stavu je pouze ten přes Olbramovický potok v Branišovicích na Brněnsku. Tato stavba je v současné době před zadáním projektu.

LETITÝ PROBLÉM

Podle branišovického starosty Marka Sovky je most přes Olbramovický potok problém, který přetrvává už deset let. „Upozorňovali jsme na něj už dříve, ale tím, že se jedná o most s ne příliš frekventovanou dopravou, oprava nebyla z hlediska kraje prioritní a byli jsme v pořadí. V současnosti se ale vyhradilo více peněz na dopravu, proto se do plánů k opravě zařadil i náš most a jsme rádi, že se situace začala řešit," poznamenal Sovka.

Upozornil, že po mostě projíždí zemědělská technika, která je často přetížená. „To mostu samozřejmě škodí. Problém je také v tom, že most je součástí Horního branišovického rybníka. Pokud by se s mostem něco stalo, porušilo by to hráz a ta by se mohla protrhnout. Byl by opravdu veliký problém, kdyby se nám několikahektarový rybník vylil do centra obce," zmínil Sovka.