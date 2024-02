Na světě jich je pouze osmadvacet kusů, většina z nich v Americe. Závodní motorka Indian Challenger RR vychází z konstrukce civilní motorky, je silnější, má větší objem, ale je o sto kilo lehčí. Stroj přivezli na brněnské výstaviště představitelé americké značky Indian Motorcycle, kde ji v pátek prodají nejvhodnějšímu zájemci. O sběratelský kousek za dva a půl milionu jich usiluje hned několik.

Závodní model Challengeru se letos v Česku ukázal teprve podruhé. „Je tady hodně okukovaný. Na trh přišel před třemi lety, kdy po sobě po několika desítkách let začali znovu šlapat dva největší konkurenti, a to Harley Davidson a Indian. Začali si to rozdávat v závodech motorek, které jsou pro ně typické, a to jsou baggers, tedy motorky, které mají kufry," vysvětlil brand manager Indian Motorcycle pro střední a východní Evropu Ondřej Hrůza.

Jak doplnil, v pravidlech je, že závodníci musí kufry přivézt v pořádku do cíle, jinak budou diskvalifikováni

Challengerů RR bylo na celém světě vyrobeno pouze osmadvacet kusů a prodávají se i se službami za dva a půl milionu. „Má bonusy, které žádný motocykl nemá. Na závodním oddělení v Americe ví, že v Evropě se tyto závody teprve rozjíždí a je to spíš pro hobby ježdění na okruhu. Specialistovi v Americe majitel motorky dopředu řeknete, kdy bude jezdit, ten se na motorku přes internet napojí, stahuje z ní data a kompletně ji ladí na míru, mění palivové mapy," popsal Hrůza.

Motorka jezdí i na benzín, je ale lepší, když má majitel speciální palivo. „A to speciální palivo v Americe podle toho, v jaké je majitel zemi, jaké tam jsou podmínky například v ovzduší, namíchají a pošlou to v soudku se speciálním kódem," dodal Hrůza.

Motorka vystavovaná na brněnských veletrzích je určená pro náš region a v pátek by se tady měla prodat. Zástupci Indian Motorcycles ale budou vybírat komu, protože je jen jedna a zájemců je zatím devět. „Na začátku jsem si říkal, kdo si ji koupí a jestli ji vůbec budeme objednávat. Zájemci jsou primárně sběratelé, jde o investiční záležitost. Budeme vybírat kolektivně a seriózně. Cena je daná, například dražba nehrozí," upřesnil Hrůza.

Bude to první a jediná motorka svého druhu prodaná v Česku. Na celém světě je jich pouze osmadvacet a deset jich jezdí závody v Americe. Větší počet z těch zbývajících se pak nabídl v Americe a menší ve zbytku světa. „Je malá pravděpodobnost, že ji tady po prodeji uvidíme jezdit. Byli bychom za to ale rádi, protože hlavně na to je postavená. Proto možná bude mezi zájemci vést někdo, kdo řekne, že na ní občas někde pojede," doplnil Hrůza.

Indian Motorcycles na výstavišti předvedl také motorku vyrobenou přímo v Brně. Model Oltracker vychází z oblíbeného modelu Scout. „Je to lehká motorka s dost velkým motorem a je určená pro flat track, což je americká obdoba naší ploché dráhy, která se tady jmenuje Speedway. V těchto motorkách byla dlouho špičkou firma Jawa. V Americe se ale tyto závody jezdí na motorkách postavených z běžné motorky, jiným způsobem, jsou to takové dostihy, pro lidi hodně atraktivní sport, který přišel i do České republiky. Jezdí je spousta lidí, kteří vyznávají americký způsob života," řekl Hrůza.

Mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení čeká na návštěvníky na brněnském výstavišti. Po celý první březnový víkend zažijí lidé atraktivní doprovodný program, doprovázený známými tvářemi. Veletrh totiž podporují osobnosti z motocyklové branže, kaskadéři, závodníci i špičkoví instruktoři motoškoly. „Patrony letošního ročníku jsou herci, oba milovníci motorek, David Matásek a Vladimír Polívka,“ uvedli pořadatelé.