Nad dělením koníčků na mužské a ženské Záňová mávla rukou již v útlém věku. Ve dvanácti letech se ve své domovině na Slovensku přidala k hokejovému týmu. Jenže neměl dostatek hráček a tak trénovala s kluky. „Hodně mě to posílilo. Trenéři nebyli moc nadšení, že mají mezi kluky malou holku. Všechno jsem si musela tvrdě vybojovat. Když mi bylo osmnáct, hrála jsem proti stejně starým klukům, už jen fyzický rozdíl mezi námi byl obrovský. Ale měla jsem velkou chuť na sobě pracovat,“ líčí usměvavá studentka.

Během střední školy pak zahořela vášní pro motosport. O víkendech vždy sledovala Formuli 1 a když před začátek studií zjistila, že závodní tým brněnské techniky hledá nové tváře, neváhala. „Každý sport mi přijde něčím zajímavý. U motosportu mě ale fascinuje ta kombinace fyzické zdatnosti, technické vytříbenosti a byznysu,“ popisuje Záňová.

A ani v dalším testosteronem načichlém prostředí hokejistka, hokejbalistka a studentka nezklamala. „Samozřejmě nebylo snadné se prosadit. Ale je otevřený každému, kdo má zájem pracovat na sobě i pro tým. Je jedno, zda je to holka nebo kluk. Nějaké vtipy tam občas padnou, ale jde jen o přátelské hašteření. Nic zlomyslného. A taky šťouchnutí vracím. Všichni se vzájemně respektujeme a chceme makat pro tým. Kluci do mě vložili důvěru a myslím, že to zatím funguje,“ směje se Záňová.

V týmu TU Racing Brno zastává pozici Team Leadera. Dohlíží, aby všechno fungovalo, jak má. „Dělám více manažerskou práci, například musím hlídat termíny a zajistit odevzdávání dokumentů na závody, abychom neměli zbytečné postihy. Vedle toho řeším i finanční stránku, máme poměrně hodně sponzorů a partnerů, mám na starosti i organizaci výroby. Když si představíte výrobní firmu, která má unikátní produkt a pětašedesát zaměstnanců, tak zhruba takovou manažerskou práci teď dělám,“ vypráví Záňová.

Právě teď se mladá manažerka a studentka pečlivě připravuje na další závod Formula Student, na který zamíří do Maďarska za dva týdny. S týmem proto ve volných dnech tráví i dvanáct hodin denně. „Co na to říct, je to vášeň. Poslední závod se nám příliš nepovedl. Máme mladý tým a sezona je náročná. Věřím ale, že zkušenosti zúročíme a uděláme hezký výsledek,“ uzavírá mladá bořička stereotypů.