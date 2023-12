Několik tisíc domácností v brněnských městských částech Žabovřesky a Královo Pole bude dnes v noci bez tepla a teplé vody. Důvodem je havárie na horkovodu, kterou budou zaměstnanci Tepláren Brno od devíti hodin večer opravovat.

Výpadek neovlivní domy, které mají vlastní kotelnu, pouze ty napojené na centrální vytápění, kterých je v obou městských částech asi pět set až sedm set. ČTK to řekla mluvčí tepláren Zuzana Novotná.

„Havárie je na našem zařízení, došlo k úniku horké vody z horkovodu kvůli netěsnosti hlavního řadu. Zvolili jsme noční opravu, aby se to co nejméně dotklo tepelného komfortu domácností. V době od devíti večer do pěti ráno je obvykle v dodávkách noční útlum a byty pouze temperují, ani to ale nyní nebude možné," uvedla Novotná. Upozornila také, že od devíti hodin večer nepoteče teplá voda.

První domy začne teplárna odstavovat mezi devátou a desátou večer, vše je připravené tak, aby se opravu podařilo dokončit do pěti hodin ráno. „Bohužel to nelze zaručit na sto procent, jde o opravu havárie a při opravě se tak mohou objevit nepředvídatelné potíže," dodala Novotná.

Před týdnem řešily Teplárny Brno havárii v městské části Kohoutovice, tam byla porucha na vnitřních rozvodech jednoho z bytových domů. Technici teplárny hledali poruchu celou neděli, v pondělí ráno začala městská firma rozvážet lidem přímotopy. V pondělí po poledni se podařilo poruchu najít a provizorně odstranit, bez tepla a teplé vody ale byly více než čtyřiadvacet hodin více než čtyři stovky domácností.