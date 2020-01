Zhruba padesát plavců však stejně nemá na výběr. Vědí, že když už se převlékli do úborů, často legračních, necouvnou a tradici novoročního koupání se zaťatými zuby dodrží. A tak i malý chlapec, který se zprvu ostýchá, se statečným výrazem vbíhá do chladivé vody.

Řádění otužilců přihlíží více než dva tisíce Brňanů. „Je to zajímavé. Dřív bych to možná vyzkoušela taky, ale teď už jsem na to moc stará,“ míní důchodkyně Iva Rovnerová.

Pro mnohé účastníky nejde o jejich první otužování, právě naopak. Mezi těmi, kterým i po vynoření z vody nezmizel úsměv na rtech, je třeba dvojnásobná mistryně světa v zimním plavání Radka Eremiášová. „Pro mě to není nijak bolestivé,“ přiznává sportovkyně.

Otužování si chválí i Vlasta, která se rychle obléká do něčeho teplejšího. „Nebývám vůbec nemocná, a když, tak mám maximálně dvoudenní rýmu,“ říká žena, která se v zimě koupe už od roku 2005.

Organizátoři, Fides Brno, jsou s tradiční akcí i letos spokojeni. Mrzí je však, že většina zúčastněných přijde jen na jeden den a koupání vnímá jako novoroční výzvu. „V oddílu zimního a dálkového plavání máme generační problém. Rádi bychom, aby víc lidí zůstalo a přidalo se k nám,“ přiznává předseda oddílu Petr Mihola.