Desítky volně žijících koček odchytli už letos strážnici v Brně. Na jejich hlasité mňoukání a nepořádek si stěžuje část tamních obyvatel. Naposledy se odchyt uskutečnil v části Tuřany. Tento rok šlo dosud o pětasedmdesát zvířat, která poté čekala kastrace. Město se tím v ulicích snaží zamezit jejich rozmnožování.

Problém s kočkami trápí například Petra Chaloupku. „Nedá se spát, protože celou noc mňoukají. Nejhorší je, když se mrouskají. Ve dne zase dělají bordel u popelnic,“ posteskl si mladý muž.

Podobné stížnosti potvrzují i představitelé tuřanské radnice. Lucie Fortelná z odboru životního prostředí řekla, že následkem nekontrolovaného množství koček jsou znečištěné pozemky a škody na majetku. „Lidé se rovněž obávají, aby se jejich domácí kočka nenakazila třeba prašivinou od těch toulavých,“ uvedla Fortelná.

Zatímco v Tuřanech se tento rok odchyt konal dvakrát, v části Brno-střed k němu přistoupili už potřetí. Mluvčí tamní radnice Kateřina Dobešová připomněla rizika znečištěných sklepů a dětských hřišť, stejně jako rozhrabaných zahrádek. „Pokud je koček vyšší množství, už je to často vidět i výrazně cítit,“ upozornila.

Ve srovnání s minulým rokem je počet polapených kusů více než dvojnásobný. Loni však do regulace zasáhla pandemie koronaviru. „Letos jde zatím o pětasedmdesát koček,“ informoval mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.

Klíčové je, aby obyvatelé zvířata před odchytem nekrmili. Strážníci je poté na jídlo lákají do klecí. „Vyhladovělá se chytají lépe. Funguje to na principu sklapovací pasti, do které umístíme návnadu. Kočka stoupne na nášlapnou plošinu a dvířka se za ní hned automaticky zavřou. Sklopec jí nijak neublíží,“ ujišťoval mluvčí Šoba.

Polapená zvířata skončí v městském útulku. Nejdříve ale stráví zhruba deset dní v karanténě. Veterinář je mezitím vyšetří a vykastruje. Stejně tak je zbaví parazitů, naočkuje a označí tetováním. „To pomáhá s evidencí v případě, že bychom je v budoucnu chytili znovu,“ doplnil Šoba. Jakmile se zvíře zotaví, putuje zpět do ulic.

Veterinář si vždy zjišťuje, zda kočka někomu nepatří. „Děláme to proto, abychom omylem nevykastrovali kočku, která má majitele. Ty od chovatelů většinou mají čip, tetování nebo obojek. Někdy i s adresou a telefonem. Navíc nejsou tak bázlivé jako ty volně žijící,“ uvedla veterinářka Nela Fuchsová.

Hromadné odchyty toulavých koček strážníci letos provedli i v dalších městských částech: v centru, Židenicích, Bohunicích, Žabovřeskách, Bystrci a ve Starém Lískovci.

Odchyt koček

- loni: 29 koček

- letos: doposud 75

- způsob odchytu: klece s návnadou

- kam putují: městský útulek, kde zvířata veterinář ošetří a vykastruje

- co poté: po zotavení se zvíře vrací zpět na místo odchytu