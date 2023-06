Jaké budou nyní další kroky týkající se stavby multifunkční haly?

Budeme čekat na vyjádření Evropské komise ohledně notifikace. Máme příslib, že to bude v polovině července. Následně oznámíme zhotoviteli, že by měl zahájit stavbu. Má na to asi patnáct dní a budeme očekávat zahájení stavby.

Kdy se podle vás kopne do země?

Jestli získáme notifikaci, na níž máme příslib v polovině července, musíme vyzvat zhotovitele a pak vzhledem k dovoleným bude nutné zkombinovat program řady lidí, kteří by rádi u otevření byli. Určitě chceme, aby to bylo v co nejkratší době.

Další krok pro novou halu v Brně: obří úvěr zastupitelé i přes kritiku schválili

Proč je stavba haly z vašeho pohledu důležitá pro město Brno?

Zaprvé je to multikulturní hala, ne žádná hokejová. Hokej tam nepochybně bude hrát svou roli, ale slyšeli jste od velkých promotérů, že město Brno je nyní vymazáno z mapy velkých koncertů a dlouhodobě by bylo. Dlouhé roky sem nejsou schopní dostat větší hvězdu. Chceme, aby se město Brno dostalo dál. Pak je tu sekundární dopad jako třeba u veletrhů. Lidé tady budou utrácet peníze, přijedou za zábavou. Bude to mít dopad i pro řadu dodavatelů a subdodavatelů v městské infrastruktuře.

V rozhovoru se dále dočtete: