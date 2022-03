Obnoví poslední velký park v Králově Poli: zpestří ho vinohrad, altán i kašna

Sportovci využijí například venkovní posilovnu. Chybět nebude ani osvětlené hřiště s umělým povrchem či možnost využití elektrického grilu.

Architekt Zdeněk Sendler, který změny navrhoval, klade největší důraz na zeleň. „Božetěchův sad bude nově klasickým parkem s novými prvky. Stromy, u kterých to bylo možné, jsme zachovali. Dalších více než šedesát plánujeme vysadit. Líbilo by se nám také propojení areálu se sousední prodejnou ryb, což by jej oživilo“ je přesvědčený Sendler.

Bez povšimnutí nezůstane ani Památník Rudoarmějcům, který stojí hned u vchodu do parku. „Pietní místo bude oddělené od zbytku parku habrovým plotem, což bude důstojnější,“ dodala místostarostka Pazderová. Park a přilehlou Sportovní ulici zase oddělí protihluková zeď.

ŠIMON HERMAN