Menzy Masarykovy univerzity čeká řada změn. Jednou z nejvýraznějších je plánované uzavření Academic Restaurantu v areálu bohunického kampusu. Studentská restaurace má kapacitu sto osmdesát míst.

„Upřímně mě to zaskočilo a nemyslím si, že je to úplně šťastné rozhodnutí. Studenti by měli mít možnost levného a kvalitního stravování," reagovala například studentka Karolína Černovská.