/FOTOGALERIE, VIDEO/ V klenutých kamenných zdech Mincmistrovského sklepa se rozléhá rytmické dunění bubnu. Zvuky neomylně naznačují, že se blíží někdo s vojenským výcvikem. A skutečně. Po chvilce se objevuje voják z dob třicetileté války a začíná netradiční dobový výcvik. Sobotní prohlídky sklepení v centru Brna jsou totiž okořeněné jedinečným šermířským programem naznačujícím, že se blíží výročí švédského obléhání Brna.

Verbování šermířů v Mincmistrovském sklepě. | Video: Eliška Gáfriková

Návštěvníci, kteří se v horkém dni rozhodli zchladit ve zdech jednoho z lákadel brněnského podzemí, se po chvíli jako mávnutím kouzelného proutku mění v nezkušené zverbovance, které právě čeká exkurz do základních dovedností bojovníků ze sedmnáctého století. „Vivat kaiser! To je mi tedy disciplína! Slušná účast, extra materiál, postavte se z profilu, ono to půjde, ono to půjde," kontroluje pohledem své nové bojovníky voják v dobovém kostýmu s kloboukem s peřím.