/VIDEO/ Když se šestiletý chlapec vydal letos v létě na příměstský tábor do Babic nad Svitavou na Brněnsku, netušil, že po něm budou zanedlouho pátrat desítky lidí. Téměř hodinu bloudil malý táborník neznámým lesem a ušel zhruba dva kilometry, než si ho plačícího a vyděšeného všiml Aleš Hrnčálek z nedaleké Březiny u Křtin. Ten místem projížděl na kole a podle chlapcova chování ani na chvíli nepochyboval, že se děje něco špatného. Bezmyšlenkovitě se mu proto rozhodl pomoct.

Aleš Hrnčálek z Březiny získal od jihomoravských policistů ocenění Ztracená pomněnka. V lese na Brněnsku našel zatoulaného šestiletého chlapce. | Video: Deník/Terezie Heinz

Ani ve snu by ho nenapadlo, že se pro něj rutinní cesta z oběda stane dobrodružnou. Na kole zrovna projížděl Drahanskou vrchovinou na samém okraji Moravského krasu. Nejdříve se muž snažil dítě uklidnit a ptal se ho, co se mu stalo. „Chlapec byl vyděšený a řekl mi, že se ztratil z tábora. Děti šly na procházku a on vyrazil jako první, ale asi moc rychle a najednou si uvědomil, že zůstal sám a ostatní nikde,“ popisuje nečekané setkání produktový manažer Aleš Hrnčálek.

S šestiletým chlapcem se proto vydal směrem k Babicím nad Svitavou, na místě ale nebyl signál a malý táborník začínal cítit čím dál větší únavu. „Během cesty jsem si uvědomil, že je chlapeček malý a moc toho neujdeme. Nikde ale nebyl signál, abych mohl přivolat pomoc. Zkusil jsem proto povylézt na vyvýšené místo,“ pokračuje zachránce Hrnčálek.

Soumrak doby papírové: předplacené jízdenky na jihu Moravy brzy jen elektronicky

Právě v okamžiku, kdy se ztraceného chlapce snažil uklidnit, zapípal muži mobilní telefon. Jeho kolega, se kterým se před několika momenty na obědě rozloučil, mu napsal zprávu, že se v okolí ztratilo dítě a začala rozsáhlá pátrací akce. Hrnčálek mu proto rychle odepsal, že je chlapec v pořádku. „Snažili jsme se tedy dojít na určené místo a když jsme byli v polovině cesty, dojeli nás hasiči a řekli nám, že máme pokračovat s nimi,“ líčí muž šťastný konec příběhu.

Za hrdinské jednání si Hrnčálek ve středu od jihomoravských policistů a Slavia pojišťovny vysloužil ocenění Ztracená pomněnka. To připomíná takzvaný Pomněnkový den, který každoročně 25. května upozorňuje na povědomí o pohřešovaných dětech. Právě v tento den se totiž před čtyřiačtyřiceti lety ztratil v americkém New Yorku cestou do školy chlapec, kterého už se nikdy nepovedlo najít.

Nejčastěji se ztrácejí dospělí a penzisté

„Ztracenou pomněnkou chceme poukázat na to, že hrdinové nejsou pouze ve filmech a počítačových hrách, ale že se jedná o obyčejné lidi. Ačkoli pojišťovnictví pracuje s oceňováním rizik, velmi dobře víme, že lidský život je ve skutečnosti nenahraditelný. Často jej může zachránit pouhá všímavost. Kamerové systémy nejsou všude, ale oči a cit máme všichni,“ vysvětlil generální ředitel Slavia pojišťovny Karel Waisser.

Podle vedoucího policejního oddělení obecné kriminality Tomáše Kohouta se v lesích nejčastěji ztrácejí dospělí a penzisté, děti jsou spíše výjimkou. Důvodem je v mnoha případech například výlet na houby, kdy se lidé zatoulají a ve stresu se posléze chovají zmateně. „Na podzim a v létě je to taková naše tradiční práce,“ pousmál se policista.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Za prvních letošních deset měsíců pohřešovali jihomoravští policisté devětatřicet dětí mladších patnácti let a třiapadesát mladistvých. Úspěšnost pátrání je velmi vysoká, případy dlouhodobého pohřešování mají pouze dva. „Jeden z nich je situace, kdy matka s dítětem odjela do zahraničí a víme, kde se nachází. Ve druhém případě odjelo děvče se svým dítětem jinam po republice a zatím nemáme informace, kde se zdržují,“ vyjmenoval jihomoravský náměstek krajského policejního ředitele Libor Kachlík.

Sám zachránce Aleš Hrnčálek zpětně přiznává, že ani na chvíli nepřemýšlel o ničem jiném, než že by malému chlapci pomohl. „Bylo vidět, že už se potřeboval někomu svěřit. Šel mi naproti a viděl jsem, že mi potřeboval něco říct. Jsou to poměrně rozsáhlé lesy, skály i místa, kam člověk může spadnout a nikdo ho nemusí najít. Ve všední den tam lze potkat spíš pracovníky se dřevem. Pokud se někdo ztratí, ať to nedělá tam,“ dodává dnes už s úsměvem Hrnčálek.

MOŽNÁ VÁS ZAUJME: Polární záře nad jižní Moravou. Podívejte se, jak nádherně vypadalo noční nebe

Zdroj: Deník/Tomáš Valaškovčák