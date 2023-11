/FOTO/ Riskoval život pro záchranu dvou cizích. Nyní byl za svůj čin odměněn. Sedmatřicetiletý Brňan David Studnica ve čtvrtek převzal cenu Michala Velíška za záchranu dvou lidských životů. V červenci letošního roku zachránil dvě osoby z hořícího domu nedaleko autoservisu v ulici Rumiště, ve kterém pracoval. Přitom riskoval vlastní život.

David Studnica. Zachránil dva lidi z hořící budovy v ulici Rumiště v Brně. | Foto: Alžběta Kadlecová

Studnica pracoval v autoservisu, když zjistil, že nedaleká ruina budovy hoří. Z místa požáru se ozýval křik, a tak si vzal firemní žebřík a vyšplhal až k zamřížovanému oknu. Muž si ústa zakryl tričkem a po chvíli železnou mříž vykopl. Přes kouř uviděl dva lidi, ženu a muže. Žena se nejspíš snažila svého kamaráda dostat do okna, ale na vlastní záchranu ze zakouřené místnosti už sílu neměla.

VIDEO: Ohnivé Dušičky na Ústředním hřbitově v Brně. Od svíček vzplály túje

Studnica muže snesl a poté ženu držel mimo plameny a dým. „Paní jsem držel za ruku. Byla bezvládná a já ji nedokázal jednou rukou vytáhnout. Už jsem nemohl dýchat. Bílý a dusivý kouř mi šel do očí. Přesto jsem ji stále držel, zatímco nahoru lezl hasič,“ popsal po hrdinském činu Deníku Studnica.

Čestný předseda nominačního výboru Vítězslav Vurst vidí za udílením ceny celospolečenský přínos. „Zveřejňování statečných postojů nemá být pouze oceněním hrdinů, ale i výzvou nám všem. Naším cílem je motivovat lidi k nelhostejnosti a pomáhání a zároveň jim říct, jak to udělat co nejlépe a s co nejmenším rizikem,“ zmínil předseda.

Požár průmyslové haly na jihu Moravy: do řeky unikla hasební látka

Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně lidského života uděluje neprofesionálům Nadace Adra a ve spolupráci s televizí Nova. Davida Studnica je v pořadí osmnáctým držitelem této ceny. O udělení ceny rozhoduje veřejnost prostřednictvím online hlasování. Druhý ze tří finalistů byl také z Brna. Daniel Ziman holýma rukama zadržel recidivistu, který chtěl v centru Brna znásilnit mladou ženu.

MOŽNÁ VÁS BUDE ZAJÍMAT: Kouř a plameny. V brněnských Štýřicích hořely chatky

Zdroj: Youtube