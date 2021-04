K úrazu téměř přišel muž, na kterého při procházce pod železničním mostem přes Zvěřinovu ulici v brněnských Černovicích málem spadl kus betonu ze stropu průchodu. Sám tam poté umístil výstražné cedule.

Dvě výstražné cedule umístil muž u železničního mostu v ulici Zvěřinova poté, co na něj spadla ze stropu omítka. Zároveň špatný stav nahlásil na radnici i Správu železnic, která obratem zavlhlou omítku odstranila. | Foto: Deník/Barbora Peštálová

Těch i špatného stavu mostu si všiml místní Ondřej Puczok, jenž fotografie sdílel na svém twitteru. "Už dříve se to objevilo na skupině Zahlédnuto v Brně. Z mé strany šlo čistě o označení Správy železnic, kterou by to mohlo dotlačit k nějaké akci," vysvětlil Rovnosti.