Grünwald: Zeleninomat je potřeba upravit, aby měkký sortiment dodal zákazníkovi v požadované kvalitě. Technicky to až tak velká překážka není. Ale například u rajčat problém tkví především ve způsobu zpracování. Je potřeba je zpracovat do čtyřiadvaceti hodin od utržení. Jinak prudce klesá kvalita. A o tu nám jde především.

Jak se pak rozvíjela? Přeci jen jde o neobvyklý způsob, jak prodávat zeleninu…

Staněk: Právě pro svou neobvyklost se nám nápad zamlouval. Objevili jsme něco, co na trhu chybí. Nejprve jsme vytvořili nákres, pak vyrobili díly a sestrojili prototyp. Následně vše zrevidovali a vyhodnotili. Na jaře jsme provoz otestovali. Automat fungoval výborně. Stoprocentně.

Jste hodně aktivní na Facebooku, kde od lidí sbíráte nápady, co do zeleninomatu přidat. Jaký nejzvláštnější návrh zatím padl?

Staněk: Dýně Hokaido. Tam je totiž otázkou, zda by dýně náraz po přesunu přežila. Nebo zda by jej přežil zeleninomat. Ale ve finále lze takto prodávat téměř cokoli.

Čím jste zákazníkům již vyšli vstříc?

Staněk: Řečkovičtí si hodně psali o zeleninu do polévek. Proto jsme do zeleninomatu přidali již zmíněnou kořenovou zeleninu. Cibuli, celer, petržel, mrkev. Vše, co je potřeba na polévku.

Grünwald: Naposledy lidé poptávali více mrkve. Vyhověli jsme jim a do polévkového balíčku přidali více mrkví. Bohužel s kořenovou zeleninou je na jihu Moravy nicméně problém.

VIDEO: Místo pití cibule. První zeleninomat je v Brně, podívejte se, jak funguje

Jaký?

Grünwald: Například celeru je velmi málo a těžce se shání. Jediný člověk, který nám byl v horizontu měsíce schopný dodat požadované množství kořenové zeleniny, byl zemědělec z Lipovce.

Staněk: Pak jsou tu naše požadavky na kvalitu. I to může být překážkou.

Jak hlídáte, že je automat v pořádku, případně že je potřeba něco doplnit?

Staněk: Máme k němu vzdálený přístup. Zeleninomat nás přes emaily a sms zprávy informuje o teplotě, dostupnosti produktů nebo případných problémech. Například se již stalo, že nám někdo ucpal mincovník. V takovém případě co nejdříve vyjedeme problém vyřešit.

Je chladněji, brzy začne mrznout. Brambory jsou velmi náchylné na teplotu. Jak ji udržujete?

Staněk: Automat má klimatizaci i vyhřívání. Udržuje tudíž po celý rok stálou teplotu. V zimě vyhřívá,v létě ochlazuje. Tím jsme schopní udržet komoditu v potřebné kvalitě.

Kolik jeden zeleninomat stojí?

Staněk: Zhruba půl milionu korun. Ale ve finále je to individuální. Například bez platebního terminálu by vyšel levněji. Pokud by ale zákazník požadoval solární panely, což technicky možné je, cena by vyletěla nahoru.

Jak je pak finančně náročný provoz?

Grünwald: Platíme za servis, energie a využití prostor. Měsíčně jde přibližně o tisíc korun.

Staněk: Automat je energeticky poměrné nenáročný. Klimatizace nebo topení jsou v provozu, jen když je potřeba. A motory zase fungují pouze ve chvíli, kdy zákazníkovi přesouvají zeleninu. Pak spí.

Na kolik vaše produkty vyjdou v porovnání se supermarkety?

Grünwald: Ceny jsou řádově na devadesáti procentech standardu. Ale my se nehodláme porovnávat se supermarkety. Zakládáme si na kvalitě a lokálních surovinách. To je pro nás zásadní, nikoli cena. Chceme, aby naše zboží zákazníkovi chutnalo a byl spokojený. A zatím se nám to daří.

Jak konkrétně?

Staněk: Musíme zeleninomat doplňovat každý den. Mnohdy i dvakrát. To o něčem svědčí.

Odkud zeleninu berete?

Staněk: Momentálně máme česnek z farmy Kala v Kuřimské Nové Vsi. Kořenovou zeleninu nakupujeme na Blanensku od místního zemědělce. Cibule jsou od Luďka Odehnala z Malohostovic a brambory od Vojtěcha Grünwalda také z Malohostovic. Všechno lokální produkty. Takto jsme to nastavili a takto to nastavené zůstane.

Mohou být automaty se zeleninou cestou z aktuální zemědělské krize?

Staněk: Mohla by to být jedna z cest. Hodnotu zeleninomatu vidíme v tom, že výrazně snižuje náklady spojené s prodejem. Dnes se zisk musí dělit. Je potřeba distributor, prostředník, prodejce. Pokud by od nás zemědělec náš koncept zakoupil, a postavil zeleninomat kam uzná za vhodné, toto vše by odpadlo. Všechny vydělané peníze by zůstaly u něj. Tímto způsobem lze navýšit zhodnocení jeho práce až o třicet procent. A to není málo.

Kdo jsou strůjci zeleninomatu?



Jiří Staněk



Je mu 37 let, pochází z Brna.Vystudoval střední strojní průmyslovou školu, posléze Newton College.Má firmu zabývající se logistikou a automatizacemi.Rád tráví čas s rodinou.



Petr Grünwald



Je mu 35 let, žije v Malohostovicích na Brněnsku.Vystudoval stavební průmyslovou školu.Dvanáct let podniká.Věnuje se myslivosti, přírodě, za koníček považuje i práci.