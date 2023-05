/FOTO/ Už od příštího týdne začne nárožní budova mezi brněnskými ulicemi Koliště a Lidická znovu zet prázdnotou. Po osmi letech sporů se příběh mezi městem a tamním bistrem Gattamelata chýlí ke konci. Zatímco majitelé podniku v prostorách bývalé restaurace přezdívané Muzejka argumentují despotickým a arogantním chováním ze strany města, jeho představitelé naopak nesouhlasí a tvrdí, že mu bistro dluží na nájemném několik set tisíc korun. Neshody tak vyřeší teprve soud, u nějž se obě strany potkají příští pátek.

Majitelé bistra a pekárny Gattamelata tvrdí, že výpověď smlouvy od města, na jejímž základě musí prostory opustit nejpozději do konce měsíce, přišla právě v reakci na zahájení soudního řízení. Dlouhodobou spolupráci s magistrátem popisují jako teror a vyhrožování od majitele nemovitosti, ve které podnik provozovali. „Mrzí nás to, ale každý má svoji hrdost. Po letech snahy a házení klacků pod nohy definitivně končíme. V takové nejistotě podnikat nechceme, bylo těžké už jen uzavřít pracovní smlouvy,“ pokrčil rameny majitel rodinného podniku Jan Nahodil.

Doplnil také, že do obnovy prostor investovali od roku 2016 nejméně desítky milionů korun. „Strávili jsme osm let v okovech, první výpověď bez udání důvodu přišla, když jsme za covidu v pekárně otevřeli okýnko s pečivem. To se někomu nelíbilo. Pak už u nás ani nemohli zaparkovat dodavatelé, protože tam hned přijeli policisté. A bez mouky se chleba nedá upéct. Slibovali nám i zahrádku, ale nakonec jsme ji nikdy nezprovoznili,“ pokračoval Nahodil.

Zástupci města pronajali prostory firmě před sedmi lety. K výpovědi smlouvy se pak poprvé uchýlili na podzim roku 2020, a to kvůli dluhům na nájemném ve výši stovek tisíc korun. „Provozovateli minimálně od konce roku 2019 nic nebránilo začít prostory využívat k účelu stanovenému ve smlouvě, ale nestalo se tak. Nájemce navíc přestal platit nájemné a jeho dluh vůči městu narůstá,“ vysvětlil tehdy někdejší primátorčin náměstek pro správu majetku Jiří Oliva.

Poté, co majitelé bistra a pekárny dluh na nájemném přesahující milion korun vyrovnali, představitelé města výpověď stáhli. Argumentovali přitom dlouhodobým cílem Muzejku znovu oživit, Gattamelata tak v prostorách někdejší restaurace pokračovala dalšího dva a půl roku až do letošního května. „Nedočkali jsme se naplnění účelu, s jakým byla nájemní smlouva uzavřena, tedy zprovoznění restaurace. A to i přesto, že prostory byly zkolaudované už před více než třemi lety, v prosinci 2019,“ podotkla současná náměstkyně primátorky pro správu majetku Karin Podivinská.

Ačkoliv se ze strany města jednalo o jeden z důvodů, proč firmě smlouvu vypovědět, argumentují brněnští zástupci rovněž dalším dlouhodobým neplacením nájmu, záloh na energie nebo svévolnými úpravami bez respektu k památkové hodnotě objektu. „Platební morálka nájemce byla od počátku velmi kolísavá a jeho aktuální dluh překračuje osm set tisíc korun. Jako město jsme do prostor investovali několik milionů korun a na základě požadavku nájemce jsme nechali vybudovat zcela novou vzduchotechniku, ale bezúčelně,“ pokračovala Podivinská.

To však firma v čele s Janem Nahodilem odmítá. „Nájemné a nesmyslné zálohy za teplo jsme přestali platit, protože nám město dluží násobně víc. To se doufám prokáže u objektivního soudu. Od kolaudace nám majetkový odbor neustále nepřímo bránil ve využívání vnitřních prostor. My jsme je přitom potřebovali. Celé to bylo nejdřív bránění kolaudace, pak lži do médií, ale i radním, výpovědi bez udání důvodu, znemožňování podnikání a celkového fungování v budově,“ ohradil se Nahodil.

Po vyklizení budovy tak město zřejmě brzy začne s hledáním nového zájemce o pronájem. Podle historika architektury Rostislava Koryčánka jsou prostory v památkově chráněné Berglerově vile v samotném centru města vhodné pro fungování restaurace nebo kavárny, které v ní byly už dřív. Podobný je rovněž záměr brněnského vedení. „Zástupci města mají hledat způsob, jak tam takový provoz dostat. Jedná se navíc o exponované místo,“ zhodnotil před časem historik architektury Rostislav Koryčánek.

Pro řadu Brňanů se nicméně jedná o nepříjemné překvapení. Napříč sociálními sítěmi se směrem k provozovatelům pekárny rozlila vlna podpory, někteří zákazníci dokonce doufají v dočasné uzavření a následné znovuotevření na jiné adrese. „Po testování všech možných i nemožných řemeslných pekáren v Brně jsem zakotvila tam, protože jsou nejlepší, nejpoctivější a nejmilejší. Nejlepší chleba, vánočky nebo mazance. Věřím, že budou pokračovat jinde,“ uvedla třeba Brňanka Karin Broučková.

