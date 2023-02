Proměna pavilonu Z? Z dominanty brněnského výstaviště chtějí udělat muzeum MHD

Velký zájem mají tradičně milovníci hromadné dopravy o svezení historickými vozy brněnského dopravního podniku. Prozatím jsou k vidění ale pouze na několika akcích během roku. To by se mohlo do budoucna změnit. Představitelé města totiž přišli s nápadem zřízení muzea v pavilonu Z na brněnském výstavišti. Ve středu o tom jednali radní. „Plán vedení města vítáme a myslíme, že by si celoroční expozici zasloužili jak naše vozy, tak Brňané a návštěvníci města," řekla mluvčí dopravního podniku Barbora Doležalová.

Pavilon Z brněnského výstaviště. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek