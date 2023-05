/FOTOGALERIE/ Mini market v Zakřanech na Brněnsku uzavřeli v polovině týdne pracovníci Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Ohlásili to prostřednictvím webu Potraviny na pranýři. Důvodem je výskyt hlodavců.

V obchodu s potravinami v Zakřanech na Brněnsku inspektoři objevili hlodavce. | Foto: SZPI

V obci o ani ne tisíci obyvatelích se přitom jednalo o jediný obchod, a pro základní zboží tak místní musí do sousední vesnice. Podle starosty Davida Cibulky by však do týdne měly být potraviny otevřené. Provozovatel se snaží chybu napravit.

„Je to pro nás trošku rána. Lidé si budou muset zajet autobusem do Zbýšova. Provozovatel se to nejpozději do týdne bude snažit vyřešit. Jedná se tedy převážně o víkend. Sice prodloužený, ale co naděláme,“ nechal se slyšet starosta obce David Cibulka.

Snahu o co nejrychlejší otevření obchodu potvrdil Deníku i provozovatel Van Hung Phan. Svých prohřešků si však není vědom. „Obdrželi jsme žádost o uzavření naší prodejny a její úklid. Pracujeme na tom,“ uvedl.

Problémem přitom byli zejména hlodavci. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy nebyla prodejna zabezpečená před pronikáním škůdců. Prostor tak nesl jejich stopy zejména v podobě výkalů. „Mezi zjištěné skutečnosti patří výskyt trusu hlodavců i výskyt mrtvých hlodavců,“ potvrdil Kopřiva.

K uvolnění zákazu dochází tehdy, pokud stav již odpovídá požadavkům předpisů. Poté, co tedy provozovatel zjištěné nedostatky odstraní, informuje inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Inspektoři pak místo znovu zkontrolují. „Pokud kontrola potvrdí odstranění nedostatků, uvolní zákaz užívání prostor. V opačném případě zákaz zůstane v platnosti. V každém případě bude s provozovatelem zahájeno správní řízení o uložení pokuty,“ doplnil mluvčí.