Před pěti lety se Jana Hermanová svěřila do rukou brněnských lékařů z Fakultní nemocnice. Pokusila se otěhotnět pomocí umělého oplodnění. „Měla jsem obrovské bolesti, takže to nevyšlo. Bolesti jsem ale měla i potom, často tak silné, že jsem pomalu každý týden musela do nemocnice," popsala život s endometriózou Hermanová. V Brně ji ale vysvitla nová naděje. Přestože jí její lékaři zprvu tvrdili, že nemoc nemá řešení, ve Fakultní nemocnici jí doporučili operaci. Ta nakonec byla úspěšná. O dva roky později v dalším pokusu o umělé oplodnění otěhotněla a nyní se raduje z dvouletého Davídka. Nyní je jí třiatřicet let.