/VIDEO/ Krysy ani myši ve vozovně v Pisárkách nemáme, ujišťuje ve videu generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek. Nalézají se tam však surikaty. „V kolejích se pletly, ve výhybkách," zmiňuje Havránek.

Jejich výskyt tam potvrdil i jeden ze zaměstnanců dopravce. „Procházím se a tady na mě koukala. Byla to velká myš? Nebo malá kočka? Myšokočka?," ptá se.

A Havránek mu odpovídá, že se jednalo o surikatu. „Snad nebudou jezdit načerno," doufá ředitel.

Brněnský dopravní podnik se připojuje do kampaně brněnské zoologické zahrady k dalším institucím a osobnostem. „S každou fází je vždy spojené nějaké zvíře. Teď je to surikata, předtím to byl lední medvěd, tygr sumaterský. Chystáme představit i další, celkem jich bude sedm," nastiňuje mluvčí zoo Michal Vaňáč.

Kampaň má navádět lidi na stopy konkrétního zvířete. Když stopy ve městě najdou, tak u nich stačí naskenovat QR kód a zapojit se do soutěže. „Vrcholem cen budou jízdenky a vstupenky do zahraničních zoo," přibližuje Vaňáč.

Kampaň se váže k sedmdesátému výročí brněnské zoo. „Už jsme ji měli vymyšlenou řadu let, ale teprve teď nastaly ty správné podmínky a skvělá příležitost ji využít. Máme nachystaných celkem sedmdesát cen právě k sedmdesátým narozeninám zoo. A protože je zoo nedílnou součástí Brna, rozhodli jsme ke spolupráci oslovit důležité brněnské instituce a osobnosti. Všichni nám bez váhání vyšli vstříc, za což jim moc děkujeme," říká Vaňáč.

Zapojila se už například brněnská městská policie či jihomoravský hejtman Jan Grolich.