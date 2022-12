Kritika nového terminálu v Bohunicích: Nevím, odkud mi to jede, říkají cestující

Podle Šmerdy svazek Vodovody a kanalizace Židlochovicko dostává nájemné od svého provozovatele, což je Vodárenská akciová společnost. „Peníze následně investujeme do obnovy infrastruktury. Za ty opravujeme trubky a podobně. Do této oblasti je potřeba dávat peníze pořád," konstatoval.

Cena za kubík vody na Brněnsku:



Ivančicko: 138 korun (2023), 116 korun (2022)



Šlapanicko:142 korun (2023), 116 korun (2022)



Tišnovsko: 146 korun (2023), 116 korun (2022)



Židlochovicko: 144 korun (2023), 116 korun (2022)

Zároveň přiznal, že vedení obcí dávají do obnovy infrastruktury z vlastních peněz další desítky milionů korun. „Říká se, že vodné a stočné je drahé. Ale ani dvě stě korun za kubík by nestačilo, kdybychom měli započítat všechny investice, které jdou do vodohospodářské infrastruktury," prohlásil Šmerda.

Podle generálního ředitele Vodárenské akciové společnosti Lubomíra Gloce se pod ceny za vodné a stočné pro rok 2023 promítly vysoké ceny energií, materiálů, chemikálií a také celková inflace. „Elektrická energie je přitom základním kamenem pro to, aby bylo možné odběratelům pitnou vodu dodávat a čistit odpadní vodu,“ uvedl. Finální ceny vždy schvalují vlastníci vodárenské infrastruktury.

Brněnský ekonom Petr Pelc ze společnosti Zainvestuj.to už dříve zmínil, že dalším z vlivů zdražování může být nárůst cen stavebních prací. „V rámci vodáren se jedná o specifickou stavební činnost, která není poskytnutelná kteroukoliv stavební firmou," poznamenal Pelc.