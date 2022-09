V současné době se v místě nachází například obchod s jezdeckými potřebami, za několik let jej ale nahradí moderní prostor pro Brňany, který má citlivě zachovat a obnovit historicky cenné budovy někdejší továrny. „Zároveň přinese novou, nadčasovou infrastrukturu k bydlení, práci i trávení volného času,“ pochvaloval si jednatel firmy Esprit Living Tomáš Mejzlík, jež má výstavbu pod taktovkou.

Cílem projektu je hlavně navrácení dobrého jména stále se rozvíjející čtvrti Brna jen několik minut pěší chůze od samotného centra města. „Architekti využili šanci propojit historickou výstavbu z doby průmyslové revoluce a nezbytné moderní standardy, jako jsou energeticky hospodárné budovy, využití solární energie, dobíjecí stanice pro automobily a další prvky. Součástí bude také zhruba šest set parkovacích míst,“ dodal za developera Mejzlík.

Oceněná Rezidence Hvězdová je hotová: barvou připomíná sopečnou lávu, podívejte

Pomyslnou kaňkou na výstavbě ale zatím zůstává poměrně dlouhé zdržení, které s sebou přineslo červnové neschválení nového územního plánu městskými zastupiteli. Začátek projektu se tak nejspíše posune teprve na rok 2024. „Velké množství projektů je jednoznačně zastaveno do doby, než bude schválen nový územní plán. Nelze je povolit, protože nejsou v souladu s tím současným,“ přiblížil komplikace brněnský radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

První vlaštovkou změn v této lokalitě se začátkem srpna staly další malby z dílny umělkyně Kateřiny Šedé, které vznikly právě na současných zdech areálu, jenž v budoucnu dozná změn. Protože si výtvarníci museli šablonu nasvítit projektorem, umožnily jim podmínky práci pouze v noci. „Je to lepší, než kdyby tady nechali holou zeď. Nápadu postavit tady byty se nedivím, za pár let to bude atraktivní lokalita, ceny za nájem jsou navíc celkem nízko,“ sdělil Brňan Jiří Stroukal.

V brněnském Bronxu vznikají další malby podle Kateřiny Šedé. Poznáte, kde?

Projekt s názvem Svitavské nábřeží však není v lokalitě jediným. Už v předchozích letech vznikla ambiciózní stavba nazvaná Rezidence Hvězdová, předloni pak získala ocenění za jihomoravský realitní projekt roku. „Fasáda je specifická v tom, že je na dotek hrubá, připomínající svou barvou sopečnou lávu. Rezidence svou funkčností odkazuje na brněnskou meziválečnou stavební tradici," řekl dříve hlavní projektový manažer firmy Domoplan Josef Molnár.

Polyfunkční dům Svitavské nábřeží



Vznikne na nároží brněnské ulice Cejl, současně olemuje břeh Svitavy.



Zahrne přibližně tři sta bytů, kanceláře, obchody nebo fitness centrum.



Původně chtěl developer začít stavět příští rok, kvůli neschválení nového územního plánu ale nejspíš začne teprve za dva roky.



Výdaje na stavbu zřejmě přesáhnou miliardu korun.