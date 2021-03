„Jedná se o klasickou rekonstrukci poškozeného povrchu vozovky v těchto nájezdových a sjezdových větvích,“ sdělila ve čtvrtek mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Práce skončí 18. dubna. Silničáři ve spolupráci s policisty určili objízdné trasy.

V sobotu zástupci Ředitelství silnic a dálnic také částečně omezí dopravu na 189. kilometru D1 ve směru na Vyškov.

Takto viděli nehodu hasiči na D1 u Brna

Opraví poškozený povrch vozovky po loňské vážné nehodě, kdy v místě hořely dva kamiony a osobní auto a zemřeli tři lidé. „V sobotu uzavřeme pravý pomalý jízdní pruh od čtyř hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. Následně se přesuneme do levého rychlého jízdního pruhu, který bude uzavřený do nedělní jedné hodiny odpoledne. Pak už tudy řidiči projedou bez omezení," přiblížila Trubelíková.