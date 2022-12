„Z brněnského letiště se bude od 15. června do 23. září příštího roku létat třikrát týdně do Tivatu. Sezónní spojení s černohorským letoviskem zajistí letecká společnost letadlem Embraer 195. Obě města propojí vždy v úterý, čtvrtek a v sobotu. Zpáteční letenky začínají na ceně 223 euro, tedy 5 430 korun,“ informoval server.

Společnost Air Montenegro létala do Česka už letos, v létě spojilo černohorskou turistickou destinaci s Prahou. Pro příští rok počítá dopravce s obnovením letů do našeho hlavního města 18. května.

Podle oznámení letecké společnosti bude létat také z Podgorice do Bratislavy a to od půlky června do druhé poloviny září. V plánu má až dva lety týdně. Prodej letenek na všechny zmíněné linky již společnost zahájila na svém webu.

Pro brněnské letiště jde v krátkém čase o další oznámenou linku, od konce března se mu totiž vrátí spojení s Bergamem. Provozované bude dvakrát týdně nízkonákladovou leteckou společností Ryanair. Stejný dopravce létá z Brna také na londýnské letiště Stansted, od dubna plánuje podle svého rezervačního systému zvýšit počet letů na sedm týdně, aktuálně jich je pět.

Letiště Brno-Tuřany jinak čerpá především z letních charterů, pro příští sezónu má již oznámeno několik novinek.