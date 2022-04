Tutanchamon v Brně: poodhalte tajemství faraonů ještě před otevřením výstavy

Nová varianta onemocnění se v České republice nachází zhruba od začátku dubna. „Podle dostupných informací by mohla být varianta XE zhruba o deset procent nakažlivější, než dosud známé varianty omikronu. K posouzení, zda se do budoucna může stát novou dominantní variantou, ale není dosud dostatek informací. Stejně tak zatím klinická praxe nehlásí, že by XE znamenala pro organismus pacienta nějaké závažnější příznaky,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.

Rekombinantní varianty vznikají, když se jeden člověk infikuje dvěma či více variantami viru současně. Tím v těle hostitele dojde k předání a promíchání genetických informací. „Během pandemie už k takovým mutacím došlo několikrát, není to v zásadě nic neobvyklého,“ vysvětlila vedoucí Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová.