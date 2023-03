Cyklista vyrazí v neděli po poledni z náměstí Svobody. V průměru chce urazit sto padesát kilometrů za den. Nejdříve pošlape do Turecka, Íránu a Ománu. „Z Ománu poletím do Vietnamu, protože cesta okolo Pákistánu není bezpečná. Potom pojedu dál do Laosu, Thajska a Malajsie až do Singapuru. Odsud poletím zpátky domů. Návrat mi předběžně vychází na konec záři. Doufám, že vše půjde podle plánu a stihnu cyklistické závody v Mikulově,“ zažertoval Kamermeier.