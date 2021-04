Trasy spojující Židenice, Černovice, Slatinu a Líšeň uvítá například Libor Fuchs. „Když tam občas projedu autem, říkám si, že bych místem tedy na kole jezdit nechtěl. Věřím proto, že se pro rozvoj cyklodopravy v Brně jedná o důležitý krok,“ reagoval na dotaz Deníku Rovnost.

Tři ze čtyř stezek povedou zčásti souběžně s frekventovanou Ostravskou ulicí. „Všechny schválené investiční záměry jsou součástí výstavby páteřních cyklotras, které povedou do jihovýchodní části města. Úseky řešíme s Ředitelstvím silnic a dálnic kvůli přípravě projektové dokumentace na Velký městský okruh Ostravská radiála a také s vítězným projektem z participativního rozpočtu Cyklostezka do Líšně,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Tři možnosti

První šest set metrů dlouhá stezka spojí Olomouckou a Nezamyslovu. Další povede od východního konce ulice Pod Sídlištěm okolo fotbalového hřiště a ulice Marie Kudeříkové až do Bělohorské. „S projektanty ještě přesnou trasu vyladíme. Existují tři možnosti. Chceme ji směřovat tak, aby nevedla lidem pod okny a nekácely se kvůli ní stromy,“ sdělil židenický místostarosta pro dopravu Petr Kunc. Právě na území Židenic stezka leží.

Po třetí trase se cyklisté svezou mezi podjezdem pod Ostravskou a napojením do Holzovy. „Úsek využívající původní silnici je dlouhý asi devět set metrů, délka celé trasy v tomto investičním záměru dosahuje třinácti set metrů. V části úseku opravíme povrch na stávající silnici, v části současnou prašnou cestu nahradíme novým povrchem ze živice. V poslední části vznikne nová stezka,“ popsal městský radní pro územní rozvoj Filip Chvátal.

Nové cyklostezky v Brně



1. Spojení Olomoucké a Nezamyslovy ulice, 600 metrů, náklady 22,5 milionu korun.

2. Spojení ulic Pod Sídlištěm a Bělohorské, 550 metrů, náklady 11,2 milionu korun.

3. Spojení Podstránské a Holzovy ulice, 1300 metrů, náklady 18,4 milionu korun.

4. Stezka podél Holzovy, 830 metrů, náklady upřesní investiční záměr spojený i s rozšířením Holzovy.

Práce na jejich vybudování mohou začít už v příštím roce.

Od napojení do Holzovy ulice vznikne nová čtvrtá trasa vedoucí podél ní, a to v úseku mezi křižovatkami s Malečkovou a Drčkovou. „Tam se napojí na stávající stezku. Do křížení Holzovy a Drčkovy doplníme nový světelně řízený poptávkový přechod,“ řekla Anna Dudková z tiskového střediska brněnského magistrátu.

Předseda klubu cyklistů Bicybo Jiří Jedlička upozornil, že v této části Brna je stezek pro lidi na kole málo nebo nejsou vůbec žádné. „Je proto dobře, že je tam pro ně konečně vybudují. U těchto úseků je ale potřeba vyřešit napojení na úplné centrum, protože cyklisté mají velký problém se do něho dostat,“ poznamenal Jedlička.

První tři trasy bez poslední podél Holzovy jsou součástí páteřní cyklospojnice Brna s okolím Šlapanic a Pozořic. „Tam už jsou jednotlivé úseky v provozu, nebo se postupně začínají stavět," zmínil Chvátal.

Po nedávném schválení investičních záměrů radními se nyní začíná pracovat na projektové přípravě. Nové trasy mohou dělníci začít budovat už v příštím roce, pokud bude podle plánů postupovat přípravný a povolovací proces. „Termín stavby se pak odvíjí od doby trvání přípravy projektové dokumentace a jejího projednání," doplnila Dudková.