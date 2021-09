Některým cyklistům se nápad líbí, jiní ho kritizují. „Není úplně potřeba dělat za každou cenu chodníky, stačilo by to jen ohraničit obrubníky. Pokud má úsek navazovat na cyklostezku, tak je třímetrová šířka nedostatečná,“ řekl reportérovi Brněnského deníku Rovnost přímo na místě Lukáš Sochor.

Ty mají snížit riziko srážky s autem, a navíc navážou na připravovanou cyklostezku spojující Lesnou a Soběšice. „Plán zahrnuje vybudování nové cesty, navazujícího chodníku a úpravu stávajících ploch za zastávkou Brechtova. To umožní jednosměrný provoz cyklistů,“ popsal brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Nesouvislou stezku s různými povrchy mají cyklisté k dispozici v Dusíkově ulici na brněnské Lesné. V některých místech dokonce musejí vjet do silnice. Úsek je proto nebezpečný, což se město snaží vyřešit novými zpevněnými chodníky s povoleným vjezdem cyklistů.

