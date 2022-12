V rámci postupující rekonstrukce již téměř týden fungují nová nástupiště trolejbusových a autobusových linek ve směru do Pisárek, a to konkrétně pro linky 25, 26, 37, 52, 84, N97, N98, 405 a 406. Současně linky 44 a N98 ve směru na Poříčí či Václavskou zastavují již v definitivní poloze na konci ulice Veletržní, před prodejnou Albert.

Zdroj: Deník/Magdaléna Blažková

Někteří cestující městskou hromadnou dopravou ale zatím změnu nepociťují. „Nijak zásadně lepší mi to nepřijde, je to pořád hodně rozestavěné. Směrem do centra to jezdí pocitově pořád stejně," vyjádřil se například Petr Vuška.

Stejné linky, které mají nová nástupiště ve směru do Pisárek, budou mít své zastávky taky v opačném směru, tedy k Úvozu. „Definitivních změn se tyto linky dočkají v neděli," upřesnila mluvčí Dopravního podniku města Brna Barbora Doležalová. Některé z ostatních linek na Mendlově náměstí však stále staví u provizorních nástupišť.

Původně však mělo být v tuto dobu na Mendlově náměstí už hotovo. „Bohužel kvůli nepředvídatelným okolnostem, například kvůli postupnému provádění záchranného archeologického průzkumu na jednotlivých částech náměstí či rekonstrukci plynovodu k pivovaru, bylo nutné termín dokončení posunout," vysvětlila zdržení mluvčí brněnského magistrátu Zdeňka Obalilová. Práce by podle jejich slov měly být u konce v polovině února. Samotný dopravní terminál a většina ploch náměstí by měli být hotové ještě letos.

Momentálně se na Mendlově náměstí dokončují převážně povrchy. Jeho nová podoba by měla především zpřehlednit dopravní situaci. Všechny zastávky nového dopravního terminálu budou bezbariérové. Vznikne také veřejný prostor s novým mobiliářem a zelení, kterému bude vévodit socha Hrachovina. Ta připomíná dílo Johanna Gregora Mendela.