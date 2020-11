Ve středu je totiž Den válečných veteránů, jejichž symbolem se staly vlčí máky. „Květiny na místo doplňujeme coby symbolické gesto poděkování veteránům. A také za příspěvky do online sbírky, které lidé posílají,“ řekl ředitel krajské pobočky neziskové organizace David Butula. Lidé také mohou květinu sami vyrobit podle návodu na stránkách společnosti a na náměstí Svobody ji přinést.

Dobrovolníky s kasičkami ve středu ve městě Brňané nepotkají. Kvůli koronaviru letos veřejná sbírka v ulicích nebude. Lidé zato mohou přispět elektronicky, na vybraných místech nebo si něco koupit přes e-shop na stránkách organizace. „Dříve lidé přispívali především na naši činnost, tedy natáčení příběhů pamětníků. Letos peníze věnujeme na péči o ně v době koronaviru,“ dodal Butula.

Jak dodal, právě pamětníci patří mezi virem nejvíc ohroženou skupinu, zaměstnanci organizace Paměť národa jim prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa pomohou například s nakoupit, vyvenčit psa či sehnat léky.

Právě kvůli viru se celá řada aktivit společnosti přesunula do online prostoru. Sbírání vzpomínek je nyní kvůli viru složitější. A to i pro žáky osmých a devátých tříd, kteří se zapojili do projektu Příběhy našich sousedů. „Obvykle si nachystají materiály a pak pamětníka přímo navštíví. Letos jsme jen ve fázi příprav, k setkání zatím nedošlo. Pamětníci mají většinou přes sedmdesát let, takže i kvůli bezpečnosti jsme na to příliš netlačili,“ poznamenal ředitel brněnské základní školy Horní, která se letos projektu účastní, Martin Petržela.

Podle brněnského radního Jaroslava Suchého si žáci poradí i přes pandemii, a to za použití moderních technologií. „í a zaznamenávání pamětnických příběhů přihlásilo devět brněnských škol, což považuji za velký úspěch. Školní týmy budou muset zřejmě upravit způsob práce, ale věřím, že si s těžkostmi poradí kreativním způsobem i za pomoci moderních technologií. Vzniknou tak svébytné dokumenty o minulosti i současnosti zároveň,“ řekl.

I přes nejistou situaci ohledně koronaviru se do vzdělávacího projektu letos přihlásilo devět brněnských škol. Radní jim chtějí přispět částkou 280 tisíc korun.

I v Paměti národa museli natáčení s pamětníky pozastavit. "Teď točíme prostřednictvím takzvaného kufru, ve kterém je kamera s internetovým připojením. Je to komplikovanější a natáčení ve studiu se to nevyrovná, ale je to způsob, jak to v této situaci lze," doplnil Butula. Kufr se vydezinfikuje, pamětník si jej pak sám vezme a po telefonu dostane instrukce, jak s ním zacházet. Když zmáčkne tlačítko, začne kufr nahrávat.

Den válečných veteránů si lidé připomenou i ve středu na brněnském Moravském náměstí. Již po šesté. „Letos komorní pietní akt ke Dni válečných veteránů se uskuteční ve tři hodiny odpoledne na Moravském náměstí před sochou vojáka. Vzpomínka bude opravdu v komorním duchu, do 15 lidí, zahájí ji krátká modlitba kaplana Univerzity obrany, poté bude následovat akt zapíchnutí křížů do trávníku," uvedl předseda spolku Tisíc křížů pro veterány Aleš Pohanka.

Květ vlčího máku je v dnešní době symbolem oslav Dne válečných veteránů, původ má v první světové válce. Vojenský lékař John McCrae služil v Evropě. "Ačkoliv byl vojenským chirurgem, na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním básní. Zvláště se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka Alexise Helmera. Očitý svědek seržant Cyril Allison popsal, že toho rána, kdy vál jemný východní vítr, se vlčí máky mezi hroby jakoby vlnily," popsala na webu ministerstva obrany Věra Černá.

McCrae o svých pocitech napsal báseň a papír s ní zahodil. Ten zvedl kolemjdoucí důstojník a poslal jej do Anglie. "Časopis Punch publikoval báseň 8. prosince 1915. Tradice nošení vlčího máku se John McCrae nedožil, padl před koncem války," doplnila Černá. Kvítek má, především v anglosaských zemích, tradici do dnešního dne, lidé ho na připomínku nosí na klopách.

Válečné veterány ve středu ve tři hodiny odpoledne před sochou vojáka na Moravském náměstí v Brně připomenou i zástupci spolku Tisíc křížů pro veterány. "Vzpomínka bude opravdu v komorním duchu, do patnácti lidí. Bude krátká modlitba a poté akt zapíchnutí křížů do trávníku," sdělil předseda spolku Aleš Pohanka.