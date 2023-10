Lidé by po nové lávce stále neměli chodit, řada místních však navzdory plotům a zákazovým cedulím přes novou lávku přechází. Reportér Deníku takto v pátek okolo poledne jenom za pár minut viděl přecházet hned dva muže. „Chodím tady úplně běžně. Plot na obou koncích se dá jednoduše odsunout. Teď tady sice dělníci docela kopou, ale pořád to jde,“ vysvětlil Marek Dvorský, kterému nový most ušetří zhruba pět minut chůze.