Stejně jako v případě návrhu na Masarykově univerzitě se v případě hygienických pomůcek na brněnské technice jednalo o iniciativu části studentů. Na rozdíl od Masarykovy univerzity jim však škola vyšla vstříc, i proto, že se nejednalo o zřízení zcela nové sekce toalet nebo změny těch stávajících. Přebudování stávajících toalet na ty, které by byly přístupné všem bez ohledu pohlaví, není totiž podle děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Jiřího Němce vzhledem k českému právnímu systému možné. Podle vyhlášky se toalety na pracovištích s více než pěti zaměstnanci navrhují vždy zvlášť pro muže a ženy. „Na základě technických a právních konzultací jsem zjistili, že není možné svévolně přijít ke dveřím a přelepit patřičný piktogram, protože ctíme český právní systém," zdůvodnil už dříve Němec, proč nelze jedny toalety zpřístupnit všem.

Studenti brněnské techniky si uvědomují, že nelze mít jedny toalety pro všechny, stejně jako že žádná budova nebyla v minulosti stavěná na sety tří toalet a v každém patře jsou toalety vždy v páru. Dámské hygienické pomůcky na pánských toaletách jsou tak důsledkem chybějících unisexových záchodů. „Rozhodnutí umístit pomůcky na pánské i dámské toalety je důsledkem chybějících unisexových toalet, které je z pozice veřejné instituce z různých legislativních i praktických hledisek těžké zařídit. Společné toalety by nemusely být pro všechny nejlepším řešením, proto by bylo vhodné mít záchody troje – dámské, pánské a unisexové. Na základě pochopení a přijetí faktu, jak těžké je unisexové toalety vytvořit, jsem zvolila možnost umístit menstruační pomůcky na dámské i pánské toalety. Bez ohledu na to, jaké pohlaví člověk má, má tedy možnost je využít a cítit se na toaletě bezpečně,“ uvedla studentka a iniciátorka akce Kristýna Gajdošová.

Gajdošová má za to, že menstruační pomůcky jsou nedílnou součástí měsíčního cyklu, a tudíž by měly být minimálně ve všech veřejných prostorech zdarma poskytovány zdarma, stejně jako, že menstruovat může každý. Podobný názor sdílí i studentka Kateřina Kábová. "Odlišujeme gender a pohlaví, které je člověku dáno od narození, a víme že i muži mohou mít menstruaci," sdělila.

Se studenty Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně hodnotově souzní i vedení fakulty. To před dvěma týdny na stránkách školy zveřejnilo prohlášení, jímž reagovalo na útoky ze začátku října, kdy útočník v Bratislavě zastřelil dva návštěvníky gay baru, a v němž vyjadřovalo podporu příslušníkům sexuálních menšin z řad akademické obce fakulty. Zmiňovalo rovněž, že fakulta zavádí strukturální změny.

„Jsme zarmouceni faktem, že tato událost otřásla pocitem bezpečí queer lidí, gayů, leseb, bisexuálů, translidí, nebinárních osob a lidí dalších menšinových genderových identit a citových orientací. Sociální bezpečí na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického se stalo v posledních letech a měsících předmětem významného přehodnocování a vedení fakulty se snaží v dialogu se studentskou obcí zavádět pozitivní strukturální změny, aby ničí důstojnost, fyzická, ani osobnostní integrita nebyly narušovány a aby nedocházelo k jakýmkoli formám diskriminace či projevům disrespektu,“ uvedl za vedení fakulty Ladislav Jackson, který na fakultě pracuje jako odborný asistent.