S ohledem na výsledek KSČM, kdy se poprvé nedostala do sněmovny – jste rád, že jste se tak rozhodl?

Nebylo v tom rozhodnutí nic jiného. Poslanecká práce, když se má dělat naplno a odpovědně, vyžaduje nejen dobrou vůli a zkušenosti, ale i plné fyzické nasazení. A určitý věk už může být limitem.

Počítal jste s překročením pětiprocentní hranice a vstupem do sněmovny?

Už před volbami jsem byl na pochybách, to potvrdili následně voliči.

Nasvědčovalo podle vás něco tomu, že KSČM skončí mimo dolní komoru?

Některé průzkumy preferencí to naznačovaly. A někteří aktivisté uvnitř KSČM to přiživovali.

V čem vidíte příčiny volebního neúspěchu?

Nechci patřit k těm, kteří jsou až po bitvě generálem. To, co nyní řeknu, jsem zveřejnil už ve volební kampani. Šlo o nevyhraněnost a nevýraznost vystupování, mediální nevýraznost a slabost prezentace levicové politiky a programu. Ale i o to, že kampaň v podání médií i ve veřejnosti nebyla ani tak o programech, jako spíš o aférách a o zástupné tahanici mezi odpůrci a příznivci premiéra Andreje Babiše.

Kdo je Miroslav Grebeníček



Narodil se 21. března 1947.



Poslancem za jižní Moravu byl dohromady 25 let.



Mezi lety 1993 a 2005 vedl jako předseda komunistickou stranu.



V mládí se věnoval výkonnostní cyklistice, ve volném čase rád rybařil.

Jak moc velký problém je stárnutí voličů KSČM a málo mladých nástupců?

KSČM má podobně jako jiná politická uskupení i mladé a schopné, kteří by měli dostat po získání zkušeností v komunální politice prostor i v celostátní.

Přebralo naprostou většinu voličů komunistům hnutí ANO Andreje Babiše?

Počkám si na solidnější analýzy, ale nepochybně část voličů KSČM a ČSSD hnutí ANO oslovilo. Další se orientovali na piráty či Tomia Okamuru, jiní znechuceni současnou politikou k volbám nepřišli.

Bezprostředně po volbách rezignovalo vedení KSČM. Mělo se vyměnit už dřív?

Přinejmenším jistá vyčerpanost dosavadní sestavy a stereotyp práce měly jistě vést k hlubší reflexi a personální obměně dřív. Nikoli však těsně před volbami, jak to někteří aktivisté prosazovali.

Kdo by se měl stát novým předsedou?

Není to jen o novém předsedovi či předsedkyni, ale o celé nové sestavě. Osobně se ovšem necítím povolán, abych delegátům sjezdu radil. Je to na jejich posouzení a rozhodnutí. Budou mít z koho vybírat. KSČM má celou řadu talentovaných političek a politiků.

Máte favorita na předsedu nebo někoho, koho podpoříte?

Už jsem naznačil, že nechci zasahovat do kolektivní posuzování a rozhodnutí delegátů sjezdu. Není to můj styl.

Jaké důsledky pro stranu bude neúspěch mít?

Výrazně se zmenšila možnost prezentace levicových hodnot, programu a politiky ve sněmovně i ve většině médií. Bude zapotřebí kvalifikované mimoparlamentní práce. Nelze opomenout ani jisté problémy v ekonomickém zázemí.

Jak se má strana reformovat, aby byla i nadále lákadlem pro voliče?

Termín „lákadlo“ je poněkud reklamní, mluvil bych o přitažlivosti. Voliče může levice získávat hlavně programovostí a poctivostí svých návrhů na řešení problémů sociálních, ekonomických, ekologických, preferencí rovné mezinárodní spolupráce a mírové politiky před šíleným zbrojením a agresemi a silovými expanzemi.

Na koho musí cílit?

Na ty, kteří vnímají hodnoty sociální spravedlnosti, demokratické rovnosti a význam veřejné kontroly moci. Na ty, kdo se přiklánějí k racionálním ekologickým řešením, mírové spolupráci, modernitě, ale i respektu k tradicím a kultuře a k oprávněným zájmům jiných zemí a národů.

Věříte v návrat do sněmovny za čtyři roky?

To, na co se ptáte, není věcí víry, ale tvrdé a poctivé práce, kterou musí levice v příštích čtyřech letech ve prospěch republiky a spoluobčanů vykonat.

Ve sněmovně jste působil řadu let, v čem se nejvíc proměnila?

V porovnání s počátky se zcela profesionalizovala. Parlament se stal pro obyvatele poměrně velmi nákladnou záležitostí. Bohužel mnohdy s velmi chabými výstupy. V posledním volebním období pak došlo ještě k významnému zhoršení výkonnosti a kvality práce ve sněmovně. Zájmu špiček ODS, TOP 09 a lidovců na rozbíjení efektivního chodu jednání a snahám pravicové opozice o vyložené mlácení prázdné slámy a tupé, extrémní obstrukce nedokázala vládní koalice ANO a ČSSD čelit. Republiku a obyvatele to poškodilo.

Jaké významné okamžiky ve sněmovně si pamatujete dodnes?

Chcete jistě něco přelomového. Ale to, co je nejvýznamnější, se může zdát velmi všední a může být snadno podceněno nebo zapomenuto. Mám na mysli korupční a klientelistický styl vládnutí a parlamentního života. Nahrazování kvalitní práce a demokratické diskuse pletichami, frázemi, zástupnými invektivami a tématy. Významné a varující bylo rozbití československého státu, válcování opozice a omezování demokratické diskuse vládními koalicemi, všechny ty akvizice opozičních poslanců, uplácení potřebných funkcemi a pašalíky, hra na upřímného premiéra Grosse či „čistého“ premiéra Petra Nečase.

Na co jste nejvíc pyšný, že se podařilo prosadit?

Pýcha a sebestřednost nejsou nejlepší lidskou vlastností. Spokojím se proto naposledy s jistým uspokojením nad tím, že v tomto volebním období projevila vláda i pod tlakem KSČM více porozumění pro potřeby a složitou situaci sociálně slabých, rodin s dětmi, důchodců, ale i pro lidi s minimální mzdou, pro učitele a zdravotníky.

Voliči vás opakovaně poslali do sněmovny, čím si to vysvětlujete?

To je otázka spíš pro ty, kdo mne volili. Vždy jsem si toho hodně považoval a se svými sympatizanty jsem se snažil být v kontaktu.

Proč jste neodešel dřív a co vás ve sněmovně drželo?

Bral jsem s respektem přání voličů, kteří mne podporovali, a těch, kdo mne navrhovali. Naposledy v roce 2017 mne právě oni ke kandidatuře přemluvili a z nevolitelného místa preferenčními hlasy do sněmovny vyslali.

Co bude první věc, již uděláte po konci ve sněmovně?

Budu mít konečně čas, kterého se mně nedostávalo, na rodinu a na všechny všední lidské činnosti. Také na čtení a studium toho, co jsem musel donekonečna odkládat.

Co vám bude na sněmovně chybět nejvíc?

Možná se ptáte, zda mně osobně bude něco ze sněmovního života chybět? Na to dnes odpovím – Bylo to náročné a dlouhé, mnohdy vyčerpávající, a bylo toho dost. O to víc budu v kontaktu s lidmi stejného smýšlení, kterých si stále vážím.

Chystáte se ještě kandidovat v nějakých volbách?

Ne, nechystám. Bylo toho docela dost a nebylo to vždy krásné. Vždyť jsem se stal hromosvodem všech rádoby antikomunistů v novodobých dějinách Československa či České republiky.