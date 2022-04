U multifunkční arény vznikne sedm parkovišť s kapacitou 1179 stání, dalších 150 míst bude v podzemí haly. V jejím okolí dělníci postaví nové chodníky a silnice včetně takzvané prodloužené ulice Křížkovského. Zastávky městské hromadné dopravy čeká přesun, u arény vzniknou nové.

Práce mají začít podzim, zřejmě po skončení rekonstrukce nedalekého Mendlova náměstí, které má být hotové na konci září. Potrvají 750 dnů. Bauerova má být kompletně dodělaná ve stejné době jako druhá etapa městského okruhu v nedaleké Žabovřeské.

„Zprovoznění silnic v Bauerově se má stihnout za šest set dnů. Lávka pro pěší a cyklisty k Riviéře má být hotová dřív, zhotovitel na to má 290 dnů,“ upřesnil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Řidiči musí kvůli pracím v Bauerově počítat s omezeními v dopravě. Až do října příštího roku jim navíc budou komplikovat jízdu i uzavírky v navazujícím úseku v ulici Poříčí podél řeky Svratky, a to až po most poblíž Uhelné. Mezi ním a koupalištěm Riviéra stavbaři budují ochranu proti velké vodě.

Úsek Bauerova dotváří jihozápadní část trasy velkého městského okruhu. V budoucnu na tuto část naváže u Křížkovského ulice úsek vedoucí přes řeku Svratku a následně hlavně pod Červeným kopcem. Pod ním začne tunel, který projde také pod Štýřicemi a vyústí nedaleko Ústředního hřbitova. „Úseky navazující na Bauerovu jsou v tuto chvíli pouze koncepční," podotkl už dřív ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Náklady na VMO Bauerova



Brno: 244 milionů korun bez daně



Ředitelství silnic a dálnic: 316 milionů bez daně



Teplárny Brno: 17 milionů bez daně