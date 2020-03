Je očividné, že do chvíle, než mu řeznická zástěra pořádně padne, zbývá ještě pár let. On se tím ale nenechává odradit a netrpělivě čeká na pokyny zkušeného řezníka, který zatím pěchuje mleté maso do plničky na klobásy. Ty se malý Jan Michelfeit posledního únorového dne v dolní části hradu Veveří chystá vyrobit.

Využívá času, kdy je řezník zaneprázdněný, a dloube prstem do střívka. Leckdo by mohl říct, že u stánku pomáhá pravidelně a uzeniny nevyrábí poprvé, jak neohroženě se do práce pouští. „Ze začátku jsem ale moc nevěděl, co mám dělat a jak rychle to posouvat. Ale jsem rád, že se nám dílo společně povedlo,“ popisuje Michelfeit, který si na pár minut vyzkoušel řeznické řemeslo a odchází se dvěma nožičkami, do kterých mu bude možná líto se později pustit.

Pokud by mu nadšení vydrželo, za pár let by se s mohl utkat s dalšími řezníky o titul nejlepšího domácího uzeného. Kolem něj se ostatně akce Slavnosti moravského uzeného a vína točí. Komu připadne letošní titul krále a usedne se zlatou vidličku v rukou na červený trůn, se návštěvníci dozví za pár minut.

V horní části hradu, jež se tyčí nad Brněnskou přehradou, se totiž zatím odehrává jiné klání. Pět jedlíků usedá ke stolu, který se prohýbá pod tácy s vepřovými rypáčky. Úkolem odvážlivců bude spořádat kilo pokrmu co nejrychleji. Bok po boku sedí jedna žena a čtyři muži, mezi nimi i známý maxijedlík Jaroslav Němec. „Naposledy jsem jako první na světě snědl nejsmradlavější ovoce v kombinaci s jedovatým žraločím masem a nakládanou treskou. Proti tomu budou rypáčky za odměnu,“ porovnává Němec.

Soutěžící nad dýmícími kusy masa vyčkávají, dokud nedostanou pokyn ke startu. Organizátoři jim povolili přikusovat chleba, sousta však nesmí zapíjet. Klání začíná a dav lidí, který obestoupil soutěžní stůl, pozoruje, jak si soutěžící jeden jako druhý nacpává pusu až k prasknutí.

O čtyři minuty a sedmatřicet vteřin povzbuzování později je dobojováno. Sázky na ostříleného jedlíka Němce by se tentokrát jeho příznivcům nevyplatily. Vyhrává Ivo Solař, který už předem prohlašoval, že Němce přijel porazit. „Nikdy neprohlašuju, že vyhraju. Nejsem přece Vémola,“ vtipkuje celkově druhý Němec.

Uzeného oskara, jak moderátor cenu nazval, tedy přebírá Solař. „Na předchozí soutěži jsem byl druhý já, dnes jsem si splnil sen,“ komentuje vítěz z Vysočiny. Nevylučuje, že v jedlických dovednostech nebude pokračovat.

I když návštěvníkům Veveří na zauzené pokrmy občas usedají vločky sněhu, v příjezdu je to neodradilo. Zájem o akci potvrzuje také příchod dalších skupin v pravidelných intervalech posilových spojů hromadné dopravy. Přesto je podle Hany Peškové, která přijela už počtvrté, účast slabší. „Loni bylo krásně, takže tady bylo narváno, ale i tak jsme spokojení. Vracíme se hlavně kvůli hezkému a milému prostředí,“ podotýká.