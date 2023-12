Oslavu Vánoc s rozbalováním dárků si mladá čtyřčlenná rodina z Brna užila už dva týdny dopředu. Ještě se sněhem a tradiční atmosférou. A čtyři dny před svátky společně vyrazili do Thajska. Prvním přímým dálkovým letem z domovského regionálního letiště. „Nabídka pobytu s přímým letem z Brna nás zaujala. Pro naše dvě malé děti je to první takový let. S manželkou jsme si řekli, že těch jedenáct hodin zvládnou,“ řekl Deníku otec rodiny Patrik.

Mladý pár už dřív do Asie cestoval, na thajský ostrov Phuket však zamířili poprvé. „Plán, jak tam oslavíme konec roku ještě nemáme. Ve výsledku možná v Česku budou zase Vánoce na blátě, tak jsem rád, nám to takto vyšlo,“ usmál se mladý muž.