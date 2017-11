Na vánoční trhy do Vídně? Cestovní kanceláře stále nabízejí volná místa

Brno /ANKETA/– Anna Knězková z Brna se už několik let plánuje podívat na vánoční trhy ve Vídni. „Zatím mi to nikdy nevyšlo. Láká mě především vánoční atmosféra města. Letos se už na trhy určitě vydám. Odrazují mě ale davy lidí, proto zkusím jet v pracovní den,“ řekla Knězková. Z Brna a celé jižní Moravy míří do rakouské metropole každoročně tisíce lidí. Cestovní kanceláře pro ně pořádají i zájezdy. Vyprodáno nemají.

dnes 10:49 SDÍLEJ:

Vánoční Vídeň.Foto: Deník/Martin Divíšek

Například cestovní kancelář Viktoria nabízí jednodenní zájezdy autobusem z Brna za 340 až 440 korun podle termínu. „Stále jsou volná místa, třeba na soboty devátého nebo šestnáctého prosince je volná i polovina autobusu,“ informoval operátor zákaznické linky. Volná místa pro zájemce mají také zájezdy kanceláří, které nabízí portál Dovolena.cz. „Zájem je podobný jako v minulých letech. Trhy začínají v náš státní svátek, takže řada lidí míří do Vídně i na kratší dovolenou. Největší nápor čekáme, až se v ulicích naplno objeví adventní výzdoba. Klienti si tak vzpomenou, že se Vánoce blíží a že by si mohli na výlet do Vídně zajet s rodinou či přáteli,“ sdělila mluvčí Klára Majíčková. V nabídce má portál zájezdy s cenou od 380 korun. ČTĚTE TAKÉ: Husy jdou na dračku. Zájem je před svatým Martinem obrovský, hlásí farmy Podle údajů cestovní agentury Invia ale zájem o Vídeň postupně opadá. „Největší nápor bývá na začátku prosince. Dříve po ní ale byla poptávka vyšší. Turisté nyní častěji cestují na vlastní pěst. Ještě větší zájem než o rakouskou metropoli je třeba o adventní Drážďany,“ uvedla za agenturu Lenka Romportlová. Na návštěvníky Vídně letos čeká několik dopravních novinek. Rakušané osmého prosince otevírají nový pětadvacetikilometrový úsek dálnice A5, který zrychlí cestu do hlavního města. Také od začátku prosince zavádí elektronické dálniční známky, které se dají koupit na internetu. Novinky čekají cestující i na železnici. Od desátého prosince začne do Vídně jezdit svými vlaky dopravce RegioJet. „Vypravíme čtyři páry vlaků denně. Jízdné bude od 170 korun,“ sdělil mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Konkurenční České dráhy do Vídně jezdí každou hodinu. Jejich jízdenky podle aktuálního ceníku stojí od 367 korun. ČTĚTE TAKÉ: Sklouznou se pod nohama "žirafy". V centru se má bruslit i ve třinácti stupních

Autor: Michal Rapco