Podle zdroje Deníku Rovnost se zdražení dotkne především lidí, jedoucích trasou z brněnského hlavního nádraží do Bílovic nad Svitavou a z židenického nádraží do Babic nad Svitavou. „Aktuálně jim stačí jízdenky na dvě zastávky vlakem za šestnáct korun, při výluce však v náhradních autobusech nebudou platné, cestující tedy zaplatí pětadvacet korun za hodinové jízdné,“ upozornil muž, jenž si přál zůstat v anonymitě. Redakce však jeho totožnost zná.

Důvodem, proč Kordis vybrané jízdenky neuzná, je malý počet cestujících, kteří konkrétní tarif využívají. „Uvedená jízdenka platit nebude, mohlo ji využít jen minimum občanů Bílovic a jednalo se o nestandardní výhodu. Doporučujeme pořídit předplatní jízdenku, případně používat aplikaci Poseidon, s níž jedna cesta na dvě zóny a pětačtyřicet minut vyjde na necelých dvacet korun. Alternativy tedy existují,“ reagoval mluvčí koordinované dopravy v kraji Květoslav Havlík.

Pro cestu z Blanska do brněnského Králova Pole, které leží v zóně 101, bude potřeba jízdenka na 4 zóny. Cestující musí použít autobusy 233 nebo xS2K. Při cestě z Králova Pole do centra Brna, jež leží v zóně 100, budou cestující muset použít jízdenku na 5 zón.

Podobná situace čeká také ty, kteří pro dopravu zvolí náhradní autobus xS2B z Blanska do centra Brna. Nástup nebo výstup je možný jak na brněnském hlavním nádraží, tak na zastávce Náměstí 28. října. Dále lze pokračovat hromadnou dopravou po zóně 100, není však možný přejezd do zóny 101.

Podle Havlíka se cestující všemi spoji budou moci prokázat jak papírovou, tak elektronickou jízdenkou. Smíšené pocity má z nadcházející výluky například Martin Kulich, jenž trasu pravidelně využívá. „Celkově hodnotím organizaci pro lidi z Bílovic celkem dobře, delší jízdní doba je kompenzovaná častějšími spoji. Pro dojíždění do Brna to poslouží dobře. Sám jsem ale zvědav, jak budou v praxi vypadat ranní špičky, zvlášť v kombinaci s rozkopaným Tomkovým náměstím. Možná nakonec zase přesedlám na kolo,“ zamyslel se Kulich.

Autobusy budou jezdit v častějších intervalech, než dosud jezdívaly vlaky. „Linka xS2B bude mít ve špičce desetiminutový interval, o víkendu nebo ve večerních hodinách třicetiminutový," nastínil již dříve ředitel koordinované dopravy na jihu Moravy Jiří Horský. Vlaky jezdívají každou půlhodinu, o víkendech jednou za hodinu.

ČEKÁNÍ NA DOPRAVCE

Jaký dopravce zajistí náhradní autobusovou dopravu během výluky, která začne již tento víkend, však dosud není jasné. Podle dostupných informací byla lhůta pro podání nabídek 4. listopadu, na webu ale zakázka stále figuruje jako neukončená. „Informace k výsledku soutěže budou v nejbližších dnech zveřejněny ve věstníku veřejných zakázek, poté bude možné je blíže komentovat,“ zareagovala v úterý na dotazy Rovnosti mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Náhradní dopravu má v úseku z Brna do Blanska a obráceně zajistit sedmdesát autobusů. „Samotného by mě zajímalo, jak to České dráhy chtějí řešit, monstrózní výluka začíná už za pár dní. Sedmdesát autobusů se ze dne na den sehnat možná dá, těžší to ale bude s řidiči,“ zamyslel se zdroj Deníku Rovnost.