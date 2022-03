Hasiči začali s výstavbou spacích kójí pro ukrajinské uprchlíky v prvním patře pavilonu B. Plní je nafukovacími matracemi a spacáky, které mohou lidé na výstaviště dál nosit. Do pátečního večera tam má vzniknout přibližně tři sta spacích míst. „Provizorní místnosti jsou oddělené jen přepážkami, aby měli dotyční alespoň nějaké soukromí. Hotovo by mělo být do večera,“ popsal v pátek odpoledne mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.