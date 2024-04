Taháky stavebního veletrhu v Brně: moderní tinyhouse, stavby proti změnám počasí

Již od samotného začátku veletrhu procházejí mezi desítkami vystavovatelů stovky lidí. Mezi nimi například Josef Zajíček. „Přišel jsem se podívat na veletrh spíše pracovně, protože pracuji ve stavebnictví. Hlavní je pro mě načerpat inspiraci a zjistit, jaké novinky se v našem oboru udály,“ vysvětluje muž a se zájmem si prohlíží jeden z mnoha stánků.

K vidění je na Stavebním veletrhu široká škála zaměření. Největší pozornost však bezesporu přitahují moderní sauny, vířivé vany, mobilní domky nebo rovněž montované domy. „Stavíme rodinné domy různých velikostí. Přízemní i dvoupodlažní,“ uvádí obchodní ředitel firmy HK-Dřestav Luděk Hořejší.

Zároveň dodává, že v Brně cílí především na koncové zákazníky, tedy rodiny, které mají zájem o výstavbu rodinných domů na svých soukromých pozemcích. „Naší výhodou je to, že používáme prvotřídní materiály. To znamená, že lidi, kteří si od nás dům koupí, se můžou spolehnout na to, že budou bydlet v kvalitním domě,“ pochvaluje si Hořejší.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

Pozornost přitahují i přednášky, které jsou součástí souběžně probíhajícího Festivalu architektury. Jednu z nich vede Karel Kolínský z firmy Koma Modular, a to na téma prefabrikovaných stavebních dílů. „Obrovskou výhodou je rychlost výstavby, která je oproti klasické době stavby poloviční,“ popisuje pozitiva využití modulárních stavebních dílů Kolínský.

Zatímco pavilon V brněnského výstaviště začíná ve středu před polednem praskat ve švech, v sousedním pavilonu A je atmosféra daleko poklidnější. Dominantou je tam výstava zahradních prvků zahrnující mimo jiné zahradní nábytek z betonu. „Jsem z oboru, hodně nás zaujala právě instalace zahrad. Je krásná,“ usmívá se Jana Jandorchová.

Novinky ze stavebnictví si lidé mohou prohlédnout do soboty 27. dubna. Hned ve čtvrtek si návštěvníci vychutnají kromě řady přednášek také finále středoškolské soutěže Plynař roku 2024. Veletrhy najdou zájemci v pavilonech brněnského výstaviště A a V. Za vstupné zaplatí sto padesát korun na místě nebo sto dvacet korun online.