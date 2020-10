Methven, Útěchov – /FOTO/ Po jarním okamžitém lockdownu celého státu a letním uvolnění je země v izolaci. „Teď jsme zatím na stupnici bezpečnostních opatření na úrovni prvního levelu. Na ostrovech platí víceméně obecná doporučení, včetně roušek. Ty nebyly povinné ani při lockdownu. Ale jsme izolovaní od okolního světa. Prakticky se nelétá sem ani ven. Zpět se mohou dostat jen lidé s místním občanstvím nebo na základě speciálních povolení. Vše za velmi přísných hygienických opatření. Navíc jsou to administrativně velmi složité procesy. Na ostrovech kvůli tomu zůstala dlouhodobě zablokována spousta Čechů,“ říká pětatřicetiletá žena, která pochází z brněnského Útěchova.

Řada místních má podle ní příbuzné v sousední Austrálii a ani tam se za nimi nedostanou. Stejné je to i s prací. „Zéland se na jaře vypnul okamžitě celý. Hned poté, co se začaly objevovat první pozitivní případy koronaviru. Bylo to bleskové, ale dobré rozhodnutí vlády a zafungovalo. Zdejší zdravotnictví totiž má mizivé počty lůžek intenzivní péče. Pokud by se epidemie nezachytila včas, byl by to nekontrolovatelný kolaps,“ dodává Pražák.

Opatření však měla podle ní velké dopady na místní ekonomiku, která je závislá na zemědělství a velkém počtu sezónních pracovníků ze zahraničí. „Na jednu stranu je dobré, že jsme v bublině a epidemie tu není. Ale ekonomika trpí. V zemědělství tu od listopadu do května pracovalo velké množství lidí ze zahraničí. Už v březnu se velká část úrody nesklidila a shnila. Farmy jsou v krizi. Spousta lidí je bez práce. Nejsou tu žádní turisté. Od vlády dostávají lidé příspěvky zhruba ve výši minimální mzdy. Dá se s tím přežít, ale dlouhodobě ekonomika určitě utrpí velké ztráty,“ myslí si žena, která podniká jako výživová specialistka.