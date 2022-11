Nový parkovací dům v Brně: na Žlutém kopci by mělo přibýt přes dvě stě míst

Nový parkovací dům by mohl vzniknout v lokalitě Žlutého kopce v Brně. Nabídnout by měl 242 parkovacích míst. Část pozemku, na kterém by měl parkovací dům stát, patří státu a hospodařit s ním může Masarykův onkologický ústav. Brněnští radní proto ve středu schválili memorandum, které upravuje podmínky spolupráce s ústavem.

Masarykův onkologický ústav v Brně. | Foto: Attila Racek