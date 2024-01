„V letošním roce čekají letiště pokračující investice. Například do oprav a rozšiřování letištních ploch a další základní infrastruktury ve vyšších desítkách milionů korun,“ slibuje v rozhovoru pro Deník ředitel Letiště Brno Milan Kratina.

Daří se Letišti Brno najít svůj prostor vedle obrovského vídeňského letiště?

Počet destinací, kam lze z brněnského letiště pravidelně létat, neustále narůstá. Loni jsme jich měli devětadvacet. Máme pravidelnou linku do londýnského Stanstedu, která létá s celoroční pravidelností a bývá běžně plně obsazená. Tato sezóna pro nás navíc byla přelomová, kdy počet cestujících za prvních deset měsíců dokonce překonal doposud rekordní rok 2011. To jen potvrzuje, že lidé cestují z moravské metropole rádi a brněnské letiště si mezi cestujícími našlo své místo.

Je smysluplné usilovat o to, aby bylo brněnské letiště konkurencí tomu vídeňskému, nebo se naopak jedná o zcela odlišné přístupy?

První volbou Brňana i Jihomoravana, pokud nevyužije letiště v Brně, je letiště v Praze. Je to trochu překvapující, ale čísla nelžou. Lhát si nechceme ani my, regionální letiště v Evropě slouží primárně k dovolenkovým destinacím a nízkonákladovým spojům. Extrémně vzácně na ně létají tradiční aerolinky typu Lufthansa nebo KLM. V Brně máme šanci získat několik dalších destinací s nízkonákladovými dopravci, o což se ve spolupráci s městem a krajem snažíme. Brno a regionální letiště v Evropě nikdy nebude konkurencí pro Prahu, Vídeň nebo Frankfurt.

Jaký je zájem o pravidelné lety z Brna do Londýna, po část roku pak z Brna do Bergama?

Pravidelná linka do londýnského Stanstedu patří mezi destinace s největším počtem odbavených cestujících. Z brněnského letiště nyní létá pětkrát týdně. Na pravidelné lince do Bergama jsme od března do října odbavili téměř dvacet tisíc cestujících, její průměrná obsazenost byla o něco nižší než v případě Londýna.

Proč pravidelná linka do Bergama vynechává zimní měsíce?

Jedná se čistě o rozhodnutí leteckého dopravce Ryanair, na které letiště jako provozovatel nemá žádný vliv. Doufám, že se nám linka od března vrátí.