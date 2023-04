Brněnští strážníci představili trojici úderných náborových spotů, kterými se pokusí získat do svých řad nové členy. Spoty reagují na špatnou personální situaci Městské policie Brno, která se dlouhodobě potýká s nedostatkem zaměstnanců. Pomoci má i nový benefit v podobě služebních bytů.

Náborové spoty Městské policie Brno. | Video: Městská policie Brno

„Nedostatek zaměstnanců a nízká generační obměna je tím, co v současnosti městskou policii nejvíce trápí. Důvod je ten, že práce u policie je náročná, a to nejenom po fyzické, ale i psychické stránce. Navíc ji lidé nevnímají zcela pozitivně, protože dohlíží na dodržování pravidel a nějakým způsobem je vynucuje,“ uvedl ředitel brněnských strážníků Luboš Oprchal.

Městské polici v současnosti chybí okolo sedmdesáti strážníků. Je to tedy o dvacet více než v roce 2016, kdy se za účelem zvýšení bezpečnosti města navýšily tabulkové počty strážníků o padesát míst. Ty se však nikdy nepodařilo naplnit. Nejvyššího čísla se podařilo dosáhnout okolo roku 2019 a 2020, kdy se zaplnila zhruba polovina. Od té doby však počet strážníků trvale klesá.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

„Do té doby jsme se mohli chlácholit tím, že se nám daří nějakým způsobem udržet původní stav. Bohužel se nenaplnily ani prognózy, které jsme slýchávali v době covidu, že bude hlad po místech a lidé budou hledat zaměstnání, které jim přinese nějakou stabilitu a jistoty,“ dodal Oprchal.

Městská policie přitom potřebuje nejen navyšovat počty strážníků, své řady potřebuje také omladit. Pokud by v následujících třech letech odešli do důchodu všichni policisté, kteří na to mají nárok, přišla by městská policie o dalších dvanáct členů. Sedmdesát procent zaměstnanců je totiž ve věku od jednačtyřiceti do jednašedesáti a více let. Naopak zaměstnance ve věku od osmnácti do dvaceti let neeviduje žádné. Dané je to i tím, že uchazeči o práci musí mít složenou maturitní zkoušku, stejně jako psychické i fyzické testy, osobní pohovory a především tříměsíční kurz složený před komisí nominovanou ministerstvem vnitra. Zvládnuté musejí mít i disciplíny, jako je taktika zákroku, sebeobrana či střelba. K městské polici se tak většinou dostávají uchazeči až ve vyšším věku.

Právě na mladé lidi se snaží městská policie novými náborovými spoty cílit. Spoty navíc dává najevo, že práce strážníků je namáhavá, mnohdy riskantní, ale také velmi záslužná. Obrací se tedy na odolné a sportovně založené jedince. Současně vysílá stávajícím kolegům signál, že si je náročnosti povolání vědoma a jejich práce si váží.

„Strážníci jsou těmi, kdo v ulicích plní nejnepříjemnější úkoly. Starají se o bezpečnost bez ohledu na denní dobu a počasí. Kam se nikomu jinému nechce nebo odkud všichni ostatní odcházejí, tam my zůstáváme,“ vysvětlil Oprchal.

Spoty zobrazují situace, ve kterých se hlídky městské policie běžně ocitají. Pořádkové družstvo čeká na rozvášněné fotbalové fanoušky, strážník se na lanech spouští po budově k nemohoucí důchodkyni a dvojice strážníků asistuje skupině dětí na přechodu u základní školy. Hlavní myšlenka vychází z notoricky známého rčení, že choulostiví lidé jsou z cukru. Městská policie tuto myšlenku uchopila doslovně. Zkušené strážníky totiž pokaždé doprovází i nováček, kterého v zásadní chvíli nemohou najít. Následuje ukázka, co by se stalo, pokud by její zaměstnanci z cukru skutečně byli.

Oproti standardním rozjásaným reklamám lákajícím nové uchazeče o zaměstnání se klipy na první pohled liší nečekaně tísnivou a ponurou atmosférou. Právě to zaujalo oceňovaného režiséra Petra Januschku, když o natočení spotů pro Městskou policii Brno uvažoval.

„Byl jsem rád, že policie s námi byla ochotná jít do určité žánrovosti a že jsme spoty mohli natočit ve stylu kriminálních až noirových filmů a odkazovat se tak na něco zcela jiného, než je v reklamních spotech zvykem,“ nechal se slyšet Januschka.

Osvěžující pro něj byla i práce s neherci. Všichni účinkující z náborových spotů jsou totiž příslušníci městské policie. „Jejich autenticita do toho vkládá něco, co profesionální herec nemůže, protože vám nabídne něco, co už dělal mnohokrát a co mu funguje. Cítím z toho větší opravdovost,“ dodal.

Každý z trojice spotů trvá patnáct až osmnáct sekund. Přípravy tvůrci zahájili už koncem loňského října, samotné natáčení se uskutečnilo na přelomu zimy a jara. Natáčelo se celkem ve dvou natáčecích dnech v různých lokacích v centru Brna. Velkou výzvou pak pro tvůrce představovalo zajištění nevlídných podmínek, které měl vytvářet silný déšť. V době natáčení totiž i přes nízké teploty svítilo slunce. Natáčení deštivých scén by tak nebylo možné bez zapojení soběšického sboru dobrovolných hasičů.

„Spotřebovali jsme na to tři cisterny vody,“ směje se producent a dramaturg František eF. Horvát.

Spoty vyšly přibližně na 250 tisíc korun. Městská policie je bude chtít uvést na sociálních sítích, v kinech a prostřednictvím fotografií i ve veřejném prostoru. Počítá tak s dalšími náklady v řádu desítek tisíc korun.

Služební byty

Přilákat nové uchazeče se však bude snažit nejen novou náborovou kampaní, ale i benefitem v podobě služebních bytů. Těmi se bude snažit oslovit i potenciální zaměstnance, jejichž dojezdová vzdálenost činí i více než padesát kilometrů. Nájmy se budou uzavírat na dobu jednoho roku s možností opakovaného prodloužení a navázány by byly úzce na pracovní poměr u městské policie. Velikostně i dispozičně budou odpovídat počtu osob v domácnosti. Nový benefit se vztahuje na strážníky i civilní pracovníky a ucházet se o něj mohou i současní zaměstnanci.

„V době, kdy je koupě nemovitosti pro velkou část společnosti nedosažitelná a komerční pronájmy v důsledku toho zdražují, vnímáme tento benefit jako skutečně přínosný a lákavý. Zejména pro dojíždějící by bylo velkým přínosem, kdyby zde mohli získat ubytování za cenu klasických městských nájmů,“ řekl Oprchal.

Výše nájemného se stanoví podle obvyklé výše v dané lokalitě. Zrychlené přidělení obecního bytu už odsouhlasilo také vedení města. Ročně by se mohlo jednat o desítky městských bytů. Zaměstnanec však bude muset splnit stejné podmínky jako jiní žadatelé o městské byty. Mimo jiné tedy nevlastnit žádný byt ani dům.

Kromě benefitu v podobě služebních bytů mohou zaměstnanci městské policie čerpat náborový příspěvek ve výši 85 tisíc korun, MHD zdarma, pětitýdenní dovolenou, takzvané sick-days a příspěvek na stravu a volnočasové aktivity.