Nad Karosami v Brně se smráká. Poslední vůz B931 skončil ve šrotu

/FOTO/ Poslední autobus Karosa B931, který jezdil v brněnských ulicích, skončil na začátku února ve šrotu. „Technický stav vozidel už nebyl vyhovující. Jejich udržení v provozu by znamenalo vysoké investice do opravy, což by se nám nevyplatilo," sdělila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Karosa B931 už cestující v Brně nesveze, poslední vůz tohoto typu z vozového parku brněnského dopravního podniku skončil ve šrotu. | Foto: DPMB

Tyto autobusy jsou navíc vysokopodlažní, což nezapadá podle Tomaštíkové do koncepce rozvoje městské hromadné dopravy v Brně. „V provozu jsme poslední kusy postupně nahradili autobusy značky Sor," přiblížila mluvčí. Okolí arény pro Kometu je kompletní, povolili pěší tepnu i přístup k lanovce Karosy, které jsou součástí sbírky historických vozů brněnského dopravního podniku:



* Karosa ŠM 11 č. 2740, r. v. cca 1979

* Karosa B732 č. 7273, 1989

* Karosa B741 č. 2315, 1995

* Karosa B951E č. 7486, 2006 První z Karos B931 cestující po městě vozily od podzimu 1998. „V Brně jezdilo šestapadesát autobusů tohoto typu," vyčíslila Tomaštíková. Ve vozovém parku brněnského dopravního podniku ještě zůstává posledních osm kloubových Karos B961, které ale plánují vyřadit do konce tohoto roku. „Pak už budou všechny autobusy v Brně nízkopodlažní," konstatovala Tomaštíková. Do sbírky historických vozů typ B931 dopravní podnik nezařazoval, zda se tam dostane autobus typu B961 není zatím jasné.