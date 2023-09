/VIDEO/ Kudy jet ukáže řidičům mířícím z Koliště do Benešovy ulice v Brně nově umístěná značka přikázaného směru jízdy. Ve čtvrtek dopoledne přibyla u parkoviště, které sousedí s autobusovým nádražím u Grandu. Lidé tak můžou v jízdě pokračovat rovně směrem k Malinovskému náměstí nebo odbočit doprava k autobusům. Úředníci k osazení nové značky přistoupili, protože tam řidiči podle brněnského magistrátu porušovali pravidla. O plánu osazení nových značek už Deník Rovnost informoval.

Značka lidem zakazuje odbočit doleva na Novobranskou ulici. Výjimku mají pouze autobusy, dopravní obsluha, vozy integrovaného záchranného systému, městská policie, Grandhotel a cyklisté. „Nová značka přikázaný směr jízdy také zabraňuje častému obracení aut v Benešově do směru k hlavnímu nádraží,“ sdělil Deníku mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Řidiči jedoucí po Benešově ulici ve směru od hlavního nádraží mohou zaparkovat na levé straně ulice, kde je několik parkovacích míst. Při vyjíždění někteří pokračují v jízdě směrem do Nádražní ulice u Letma. Tam je od přelomu května a června pěší zóna, řidiči však nemají po cestě kam uhnout, a tak se dostávají do pasti. Tomu má zabránit právě nová značka. „Ze směru z Benešovy do pěší zóny mohou vjet pouze vozidla uvedená na dodatkové tabuli. Z Malinovského náměstí se pak do Benešovy dostanou řidiči pouze s výjimkou,“ uvedl Poňuchálek.

V blízkosti hlavního nádraží bydlí Naděžda Kromus. „Na Novobranskou odbočit můžu, jelikož mám povolení. O přikázaném směru jízdy vím, ale co mají řidiči dělat? To, že se tu auta nemůžou otočit ve směru na Hlavní nádraží, je nesmysl,“ postěžovala si žena.

Na dodržování pravidel v lokalitě u hlavního vlakového nádraží dohlíží brněnští strážníci. „Prostor před hlavním nádražím, včetně Benešovy ulice, vnímáme jako jeden z nejvytíženějších dopravních uzlů a nejfrekventovanějších míst. Tomu odpovídá také četnost kontrol hlídek městské policie, které se tu objevují v průběhu celého dne, některé dokonce i opakovaně. Na kontrolách se podílí jak strážníci z místního revíru, tak strážníci z dopravní jednotky a všech našich tří specializovaných jednotek," přiblížila nedávno mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Nově umístěná značka přikázaného směru jízdy.Zdroj: Magistrát města BrnaJednou z oblastí, které strážníci kontrolují, jsou pravidla silničního provozu. „Za dva a půl měsíce tam strážníci projednávali více než dvě stě podezření z porušení dopravních předpisů. Zhruba polovina přestupků se týkala porušení zákazu vjezdu, zhruba ve čtyřiceti případech řidiči nerespektovali značku zákazu zastavení," vyčíslila v polovině srpna Skřivánková.

Od začátku příštího roku by v místě navíc měly přibýt kamery, které budou snímat řidiče nerespektující zákazy odbočení. „Při pilotním provozu jsme situaci sledovali, řidiči nicméně nová pravidla stále porušují,“ vysvětlil důvod k jejich nainstalování Poňuchálek. Někteří řidiči včetně Kromus se zavedením kamer nesouhlasí.

Rekonstrukce přednádraží začala před brněnským hlavním nádražím v březnu. Město za ni zaplatilo jedenáct a půl milionu korun. Jejím cílem byl především úbytek aut a zvýšení bezpečnosti chodců.

Omezení pro řidiče u hlavního nádraží:

Nemohou vjet do Nádražní ulice u Letma, kde je pěší zóna.

V opačném směru můžou jezdit z Nádražní pouze do Křenové, odbočení doleva je zakázáno.

Doleva nemohou jet ani auta mířící od viaduktu Křenová do Benešovy ulice.

V Benešově ulici mohou jet pouze směrem k Moravskému náměstí, nikoliv opačným.

*výjimka platí pro autobusy, dopravní obsluhu, vozy integrovaného záchranného systému, městskou policii, Grandhotel a cyklisty

