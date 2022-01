Náhle zemřel pohořelický farář Svoboda: Bude nám chybět, zní z města

Ve věku devětapadesáti let náhle zemřel pohořelický farář Jaroslav Svoboda V pátek o tom informovali zástupci města na facebooku. „Byl to srdečný člověk. Je to velká ztráta, bude nám chybět. Ještě ve čtvrtek ráno nám potvrzoval účast na slavnostním otevření nových učeben," řekl starosta Miroslav Novák.

Náhle zemřel pohořelický farář Jaroslav Svoboda. | Foto: se souhlasem města Pohořelice

Svoboda byl farářem v Pohořelicích od srpna 2012. Kromě pohořelických farníků měl na starosti i sousední Cvrčovice. Jako na pracovitého člověka na něj vzpomíná i pohořelický místostarosta Josef Svoboda. „Při úpravě prostranství kolem kostela byly navezeny na hromadu oblázky a chlapík, který je měl rozvést si dovezl malý bagr, ale říkal, že ten den musí ještě něco jiného dodělat. Nevím, jestli to nakonec panu děkanovi ukázal, nebo ne, ale ten pak jezdil kolem kostela a rozvážel ty malé kameny sám," podělil se místostarosta Svoboda. OBRAZEM: Brňané hlasují o tom, kde je jim ve městě nejlépe Jednou z velkých zálib faráře Svobody bylo sbírání betlémů. měl jich asi čtnáct set. „Část z nich je pořád ještě vystavená v pohořelickém kostele. A určitě nějakou dobu ještě bude," doplnil místostarosta Svoboda.