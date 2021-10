Představitelé radnice investovali do oprav náhrobků téměř čtyři sta tisíc korun z obecního rozpočtu.

Oba náhrobky byly kvůli špatnému podloží v havarijním stavu. Restaurátoři je opatrně rozebrali a vytvořili jim nový betonový základ. Poté následovala náročná etapa čištění. „Řešili jsme staré tmely a spárování, biologické napadení, mastné fleky, korozivní produkty z nevhodných barev či kovových prvků a různé krusty. Čištění trvalo déle jak měsíc a to především kvůli bílým mramorům, které je třeba čistit velmi citlivě, aby nedošlo k nevratnému poškození. Všechny kameny, kromě leštěné žuly, vykazovaly značnou povrchovou korozi. Museli jsme je hloubkově zpevnit. Tímto zásahem se výrazně prodlouží životnost kamenů," popsal restaurátor Dominik Fiala. Podle jeho slov dílo na závěr ošetří hydrofobizací, aby vydrželo co nejdéle.

Pomníky jsou pro tamní obyvatele významné. „Vážíme si toho, že dle osob, které opravdu v Těšanech žily, vzniklo jedno z nejznámějších dramat. Lidem to chceme připomenout nově zrestaurovanými náhrobky,“ řekl starosta Těšan Miroslav Zborovský.

